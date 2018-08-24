Срочные сообщения из московской мэрии: столичные власти решили не рассматривать заявку штаба Алексея Навального по поводу акции 9 сентября. Документ был подан с нарушением – раньше положенного срока, — сказал агентству Интерфакс глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Сторонники Алексея Навального 9 сентября планируют акции во многих городах, в том числе в Москве, против планов властей повысить пенсионный возраст.