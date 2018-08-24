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16:02, 24 августа 2018

Столичные власти решили не рассматривать заявку штаба Алексея Навального по поводу акции 9 сентября

Срочные сообщения из московской мэрии: столичные власти решили не рассматривать заявку штаба Алексея Навального по поводу акции 9 сентября. Документ был подан с нарушением – раньше положенного срока, — сказал агентству Интерфакс глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Сторонники Алексея Навального 9 сентября планируют акции во многих городах, в том числе в Москве, против планов властей повысить пенсионный возраст.

Комментарии

28

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andy66 24 августа 2018 | 16:08

захотим - будем исполнять закон, а захотим - не будем

dmast79 24 августа 2018 | 16:12

andy66: А что, вовремя подать заявку не судьба?

danko1 24 августа 2018 | 16:18

А почему слуг народа, который единственно по Конституции является высшей властью, называют властью?
Они обязаны даже по подзаконному акту принимать уведомление, а никаких разрешений от слуг нерадивых, нарушающих закон, не требуется.
За нарушение Конституции их под суд требуется отдать.

patrikk_1 24 августа 2018 | 16:21

Документ был подан с нарушением – раньше положенного срока, — сказал Владимир Черников...

Алексею Навальному не нужны согласованные акции, тогда "Ведомости" вяло напишут про них, что пришло от 500 до 1000 человек, Навальный кричал со сцены что-то про квартиру В.Володина и пенсионное надувательство. Ну, а если будет винтилово, если будут драки и прорывы оцепления, тогда будут новые транши от Госдепартамента США "на демократию в России", а значит Юлия, Даша и Захар, получат новые пальто на зиму.

chakandnorris Сергей Тришкин 24 августа 2018 | 16:34

Видимо, московские власти страшно боятся даже приступить к рассмотрению вопроса. А наверху, в Кремле, ещё не решили, как выйти из щекотливого положения.

dmast79 24 августа 2018 | 16:23

danko1: Приведите-ка то место в Конституции, где власти названы "слугами народа" или ещё как то по идиотски?

tanyaya 24 августа 2018 | 16:30

dmast79: Конституция РФ:
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Пункт 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
---------------------
Ничего про то, что Кто-то конкретный или группа конкретных лиц может называться "властью".

dmast79 24 августа 2018 | 16:36

tanyaya: Может, вы дальше почитаете? Или сами поймёте разницу между "источником власти" и "органами государственной (исполнительной, законодательной, судебной) власти"?
Почему, сторонники навального как будто не выросли из детсадовского возраста?

danko1 24 августа 2018 | 16:34

dmast79: Читать не умеете? Я написала, что по Конституции, народ- высшая власть.
А чиновники обязаны выполнять волю народа и служить ему, а не чинить препятствия.
И когда им понадобился митинг по аннексии Крыма, то в субботу безо всяких разрешений, еще до срочного принятия постановления СФ, на Манежку начали автобусами из ближайших областей людей свозить.
А это разделение людей на своих, для кого закон не писан, и чужих, кому Конституцию соблюдать запрещено, и есть самый настоящий экстремизм.

dmast79 24 августа 2018 | 16:55

danko1: По Контституции - народ - источник власти, но не сама власть. Подчиняться Закону и законным решениям властей - обязанность каждого гражданина. Или думаете что ради вашего навального кто-то должен переписывать законы? Может, просто начать их соблюдать? Документы заполнять правильно, заявки подавать в предусмотренный законом срок?
И ещё раз - где написано про "слуг народа"?

plidurok Андрей Филимонов 24 августа 2018 | 16:32

andy66: Копируют Путина с его"если сочту нужным", что лишний раз доказывает наблюдение о том, что каждый подчиненный является уменьшенной копией своего начальника.

gregor 24 августа 2018 | 16:10

В конституции России ,на которой клялся некто гражданин Путин ,который В.В. ,так и записано ;-" Власти обязаны не рассматривать заявку штаба Алексея Навального по поводу акции 9 сентября" .

dmast79 24 августа 2018 | 16:14

gregor: В Конституции вообще ничего не написано про проведение выборов, равно как и правила дорожного движения тоже не в Конституции закреплены.
Все мелочи регулируют соответствующие Федеральные законы и другие нормативные акты. Соблюдать которые ваш навальный не любит.

kindman_a 24 августа 2018 | 16:41

dmast79:

Твой Пригожин - законник, типа, да? :-)))

gregor 24 августа 2018 | 16:47

dmast79:
Согласен .
В конституции ,на которой клялся некто Путин ,который В.В Вообще не написано не о выборах ,не о правах человека ,не о свободе слова ,не о ...даже о чувстве собственного достоинство не написано ,который требует соблюдать ваш Навальный . Потому ,как ваш Навальный ,такой же гражданин России ,как и ваш Путин .
В конституции России ,на которой клялся некто Путин ,не написано ,что 86 % телевизионного растениеводства ,должны быть растениями ,однако в нарушении конституции являются ими . В конституции России записано , что не важно как твоя фамилия , для подачи заявки на митинг , Навальный или Медведев или Сечин или Зюганов или Залупенко Иван Христофорович . Хотя права дорожного движения у них у всех разные . Зависит от количества сворованного .
И не мешайте мне репетировать ,а потом дожидаться к обеду фаршированной рыбы с водочкой из под кувшина .
Отлезь ,не интересен как особь разумная .
Стыдно быть невежеством , в само -то деле ,очень стыдно .Подумайте об этом ,только не глядя в телевизор ,книжку читайте , Сюся вы наша , уже же 50 скоро ,а разум дитятки горькой ,фу как за вас стыдно ,фу

dmast79 24 августа 2018 | 16:59

gregor: Столько много текста, а где ответ на вопрос - почему господин Навальный не изволил подать свою заявку как положено и в срок. Правильная, по закону, подача заявки это что - унижение собственного достоинства?

gregor 24 августа 2018 | 17:14

dmast79:
Невежество , в Конституции России нет положения подачи заявки .
В Конституции России написано :-" Уведомление . Подаётся уведомление о проведении марша , демонстрации ,шествия . И не более того . А Власть ,по конституции , обязана защищать демонстрантов от провокаторов и прочих ублюдков . Попробуйте сообряжать головкой ,которая находится у вас на верхней части тела . Никаких заявок ,просьб или прошений , а только УВЕДОМЛЕНИЕ . Так записано в конституции России .
А вы подчиняетесь , не конституции ,а вору чиновнику ,который может вам сказать ,что два плюс два равно 6 . Вам это будет достаточно ,а мне нет ,я буду возмущаться и говорить ,что не 6 ,а 4 . Но ....но таких ,как вы я не уговариваю ,это бесполезно , это менталитет и генофонд ,а это незыблемо . Нельзя невежеству объяснять про синхрофазотрон , это нонсенс ,сюрреализм ,бесполезно и не перспективно . Оно и есть оно ,невежество . Уж извините за красочность ,но может это и поможет к попытке соображать самостоятельно ,попробуйте ,это интересно самостоятельно соображать .

kaminas 24 августа 2018 | 17:19

gregor:
Не тратьте время и силы ,это бесполезно .
Преображенский попробовал сделать из невежества человека разумного ... не получилось ,пришлось возвращать в то состояние ,где невежеству комфортно и соображать не надо ,всё сделает хозяин .
Не тратьте время ,вам мой совет .

michalich 24 августа 2018 | 16:15

Трусы

eduard53 24 августа 2018 | 16:17

И то правда: некогда мос.властям ни на что отвлекаться до 9-го сентября от своего главного-единственного пиара - с утра до вечера по телеку крутить ролики о мудром, заботливом, отце-родном-москвичам - мэре Собянине, ежедневно-ежечасно открывающем в столице детсады, дет.площадки, скверы, кинотеатры, дорожные развязки ...
плюс - печатать везде, где только можно, восторги привлечённо-платной публики о собянинском фантастическом улучшении Москвы ...

sbk 24 августа 2018 | 16:17

В чем вопрос? Наступит срок - рассматривайте.
Или сильно заняты чем?

patrikk_1 24 августа 2018 | 16:18

Документ был подан с нарушением – раньше положенного срока, — сказал Владимир Черников...

Алексею Навальному не нужны согласованные акции, тогда "Ведомости" вяло напишут про них, что пришло от 500 до 1000 человек, Навальный кричал со сцены что-то про квартиру В.Володина и пенсионное надувательство. Ну, а если будет винтилово, если будут драки и прорывы оцепления, тогда будут новые транши от Госдепартамента США "на демократию в России", а значит Юлия, Даша и Захар, получат новые пальто на зиму.

tanyaya 24 августа 2018 | 16:32

patrikk_1: Патрисия, да тебя переклинило, нимфа. Смени пластинку, старая профурсетка.

buzukin1908 24 августа 2018 | 16:28

- Доктор! Меня все игнорируют!
- Следующий! (с)

Как говорил Березовский в романе Веллера - "Пошел на..., целую!" (с) Ишь, мля, акция :)

leonty 24 августа 2018 | 16:33

Раньше то, это ж не позже... Что, интересно, вместо мозгов у этих приматов...

kp6ic 24 августа 2018 | 16:44

в следующий раз будет позже положенного. да уж.

zhrv 24 августа 2018 | 16:48

- "столичные власти решили не рассматривать заявку штаба Алексея Навального по поводу акции 9 сентября."

Ну да, а свидетельства о собственности - просто "бумажки какие-то".

И вообще, о каких законах там плебс верещит, если желание патриция - и есть закон?!

ivan14 24 августа 2018 | 16:58

Подаст в срок , скажут поздно уже согласованно с "нашими " зелёными или какими нибудь оранжевыми . Это намеренный игнор , власти боятся Навального это факт .

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