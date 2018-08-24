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16:00, 24 августа 2018

Власти Испании одобрили декрет, который дает возможность провести эксгумацию останков Франсиско Франко

Вопрос о перезахоронении диктатора обсуждается в стране уже несколько месяцев.

Декрет, одобренный сегодня Советом министров Испании, подразумевает внесение изменений в закон об исторической памяти. В правительстве социалистов не скрывают, что изменения необходимы специально для того, чтобы получить возможность перезахоронить Франко. Теперь это постановление должна одобрить нижняя палата испанского парламента, передает ТАСС. По предварительным подсчетам, декрет правительства получит одобрение депутатов, но возможных дат эксгумации тела диктатора пока никто не называет. Местные СМИ сообщают, что эту процедуру могут провести тайно, чтобы избежать широкомасштабных протестов против перезахоронения.

Эксгумация останков Франко стала одной из самых громких инициатив правительства социалистов, пришедших к власти в Испании в июне. Левые возмущены тем, что диктатор покоится на территории мемориала жертвам гражданской войны, и считают это «памятником фашистскому режиму».

Долина Павших, где был захоронен Франко, расположена недалеко от Мадрида. Помимо диктатора, там расположены могилы десятков тысяч жертв гражданской войны, воевавших с обеих сторон.

Комментарии

4

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buzukin1908 24 августа 2018 | 16:24

Трусы могут воевать только с мертвыми - единственное, што они делают с удовольствием, стараясь при этом нагадить живым. Ну и с невиданной скоростью исполнять требования террористов. И это - испанцы, когда-то покорившие половину мира? Не иначе какая-нибудь евромлять из Мемориала надоумила заняться испанских депутатов гробокопательством - давненько не было там гражданской войны, смуты в Каталонии, што затеяли тамошние трусы, и вялой партизанской войны у басков. Копайтесь, обличайте, воюйте - на дурака не нужен нож! А кто-то стрижет бабки и кое-што еще :) Ну шо - снова эти козлы будут саркофаг Ленина ворошить? А может, пятую колонну - на Соловки? Климат там даже лучше стал :)

lazich 24 августа 2018 | 16:35

У испанских парней с экономикой тоже не складывается, как и у наших, вот они и создают отвлекающие маневры. А то вдруг народ заинтересуется, где обещанные 20 млн рабочих мест? Это при их 17% безработицы.

captainobvious 24 августа 2018 | 16:36

гробокопателям и памятникосвергателям всё неймётся... какая-то мировая эпидемия просто.

krs_sk 24 августа 2018 | 17:25

Тираны и властолюбцы должны сохраняться в кунскамере )

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