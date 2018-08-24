Власти Испании одобрили декрет, который дает возможность провести эксгумацию останков Франсиско Франко

Вопрос о перезахоронении диктатора обсуждается в стране уже несколько месяцев.

Декрет, одобренный сегодня Советом министров Испании, подразумевает внесение изменений в закон об исторической памяти. В правительстве социалистов не скрывают, что изменения необходимы специально для того, чтобы получить возможность перезахоронить Франко. Теперь это постановление должна одобрить нижняя палата испанского парламента, передает ТАСС. По предварительным подсчетам, декрет правительства получит одобрение депутатов, но возможных дат эксгумации тела диктатора пока никто не называет. Местные СМИ сообщают, что эту процедуру могут провести тайно, чтобы избежать широкомасштабных протестов против перезахоронения.

Эксгумация останков Франко стала одной из самых громких инициатив правительства социалистов, пришедших к власти в Испании в июне. Левые возмущены тем, что диктатор покоится на территории мемориала жертвам гражданской войны, и считают это «памятником фашистскому режиму».

Долина Павших, где был захоронен Франко, расположена недалеко от Мадрида. Помимо диктатора, там расположены могилы десятков тысяч жертв гражданской войны, воевавших с обеих сторон.