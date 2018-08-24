Выход на экраны нового фильма о Джеймсе Бонде может быть отложен примерно на год
Такими данными располагает журнал Hollywood Reporter. У создателей картины, которая должна стать юбилейной 25-ой об агенте 007, возникли проблемы с режиссером. За несколько недель до начала съемок ушел Дэнни Бойл из-за разногласий, по одним данным – с продюсерами, по другим – с исполнителем главной роли.
Комментарии1
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tv_victim 24 августа 2018 | 15:35
"Все. Кина не будет. Электричество кончилось"...
"Джентльмены удачи".