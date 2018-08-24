Российские альпинисты, пострадавшие в Таджикистане во время авиа-ЧП, не могут пока вернуться на родину
Организационные проблемы связаны с действиями страховой компании. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на врачей в Душанбе.
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Организационные проблемы связаны с действиями страховой компании. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на врачей в Душанбе.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
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