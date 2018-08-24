Крупному российскому бизнесу, возможно, удастся избежать изъятия у него т.н. «сверхдоходов»

По крайней мере, в тех суммах, о которых прежде шла речь. Сегодня в Москве прошла встреча руководителей крупнейших компаний страны с министром финансов и помощником президента по экономике. По итогам диалога глава Минфина Антон Силуанов заверил, что государство не собирается как-либо давить на бизнес.

В свою очередь, помощник президента Андрей Белоусов сказал, что упоминавшиеся ранее 500 миллиардов рублей – это «верхний потолок» средств, которые планировалось привлечь от бизнеса. Хорошим результатом уже была бы сумма вдвое меньшая, — добавил Белоусов.