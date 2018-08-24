Все матчи 5-го тура Российской премьер Лиги начнутся с минуты молчания

Это будет дань памяти прославленному футболисту, Олимпийскому Чемпиону Алексею Парамонову, который скончался минувшей ночью на 94-м году жизни.

Почти всю карьеру Алексей Парамонов провел в московском Спартаке. В составе красно-белых он отыграл 13 сезонов и забил 73 мяча. Четырежды вместе с командой брал золото Чемпионата Советского Союза. Дуэт Парамонова с Игорем Нетто восхищал своей игрой не только в Спартаке, но и в сборной СССР. В составе национальной команды Алексей Парамонов стал Олимпийским Чемпионом Мельбурна.

По завершении карьеры Парамонов, был тренером в сборных командах страны. Стал одним из первых отечественных специалистов, который работал за рубежом. В дальнейшем трудился в Федерации футбола страны. Возглавлял комитет ветеранов РФС.

В память о ветеране болельщики Спартака проведут в тишине первые 5 минут матча Чемпионата страны против Динамо, который состоится в субботу. Ну а похоронен Алексей Парамонов будет в понедельник 27 августа на Ваганьковском кладбище.

Российский Футбольный Союз и Олимпийский комитет страны выразили соболезнования в связи с кончиной Алексея Парамонова. И примут участие в организации прощания с ветераном.