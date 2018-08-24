В центре Москвы под землю провалилась часть дороги

Движение по Большой Ордынке полностью перекрыто.

Дорожное покрытие рядом с домом номер 20 на Большой Ордынке не выдержало вес КамАЗ, который был нагружен песком. Грузовик вез его на стройку, передает источник «Интерфакса». Размеры образовавшейся ямы не называются, но судя по всему она меньше машины. Информации о возможных пострадавших нет. Движение по Большой Ордынке пришлось полностью перекрыть.

Сообщается, что место провала огорожено и ведутся восстановительные работы. Причины, по которым на дороге в самом центре Москвы появилась яма, еще не названы. Обычно подобное происходит весной, когда талая вода размывает асфальт. Или в случае подземных работ. Но рядом с Большой Ордынкой уже линия метро и станция «Полянка». О прокладке в Замоскворечье новой линии подземки не сообщалось. Прокладывали ли новые коммуникации, пока неизвестно.

Водителям рекомендуют объезжать перекрытую Большую Ордынку по Большой Полянке.