В центре Москвы под землю провалилась часть дороги
Движение по Большой Ордынке полностью перекрыто.
Дорожное покрытие рядом с домом номер 20 на Большой Ордынке не выдержало вес КамАЗ, который был нагружен песком. Грузовик вез его на стройку, передает источник «Интерфакса». Размеры образовавшейся ямы не называются, но судя по всему она меньше машины. Информации о возможных пострадавших нет. Движение по Большой Ордынке пришлось полностью перекрыть.
Сообщается, что место провала огорожено и ведутся восстановительные работы. Причины, по которым на дороге в самом центре Москвы появилась яма, еще не названы. Обычно подобное происходит весной, когда талая вода размывает асфальт. Или в случае подземных работ. Но рядом с Большой Ордынкой уже линия метро и станция «Полянка». О прокладке в Замоскворечье новой линии подземки не сообщалось. Прокладывали ли новые коммуникации, пока неизвестно.
Водителям рекомендуют объезжать перекрытую Большую Ордынку по Большой Полянке.
Комментарии9
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neon001 24 августа 2018 | 15:05
сергей семеныч..((
tvitov66 24 августа 2018 | 15:15
neon001: это же сколько плитки можно туда уложить?!?
jetsam 24 августа 2018 | 15:08
@ Водителям рекомендуют объезжать перекрытую Большую Ордынку по Большой Полянке. @
неа. по МКАД.
а, лучше - бросить неблагодарное дело и уехать в ЕС.
estamp 24 августа 2018 | 15:10
jetsam: А итальянцам погибшим и пострадавшим при обрушении моста что посоветуешь?
irinaapril 24 августа 2018 | 15:29
estamp: может, в первую очередь следует своими проблемами заниматься, или вы решили власть Италии собой заменить?
sokal123 24 августа 2018 | 15:09
В Вильнюсе открылся парк Бориса Немцова , А в Москве провалилась дорога.
tv_victim 24 августа 2018 | 15:27
sokal123: Ну так в вильнюсах и парады фашистов проходят. Тоже круто, не? Тоже мне, новость! Именем номенклатурного чинуши, который яростно топил за Путина назвали что-то.... Еще не раз переименуют, там это не впервой.
piter_ug 24 августа 2018 | 15:27
Ад прорывается - почувствовал родственные души.
irinaapril 24 августа 2018 | 15:27
То ли ещё будет, если дорога, которую Собянин прокладывает по канализационному коллектору, который уже и так на ладан дышит, возьмёт и провалится прямо в фекалии!Тогда фекалии зальют половину Москвы.А ведь ради прокладки этой хорды Собянин даже Кусково не пожалел, то самое Кусково, которое не тронули даже квартировавшие там во времена войны с Наполеоном французские солдаты.