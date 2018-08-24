Онлайн-агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу

По данным газеты «Коммерсант», сервис испытывает финансовые проблемы.

Агентство Sindbad не справляется с платежами контрагентам, предположили в беседе с «Коммерсантом» несколько собеседников на рынке онлайн-travel. Трое из них считают, что сервис находится «в предбанкротном состоянии». Источник издания уточнил, что одним из контрагентов была система BSP, которая выступает посредником и гарантом при выкупе агентствами билетов у авиакомпаний. Близкий к BSP собеседник «Коммерсанта» утверждает, что Sindbad должен перевозчикам «очень существенные суммы». Для агентства это первый инцидент такого рода, в случае повторения ситуации его отключат от системы.

На сайте Sindbad со вчерашнего дня находится заглушка с контактами службы поддержки компании, воспользоваться услугами агентства сейчас невозможно. Работники колл-центра объясняют ситуацию техническими проблемами и обещают, что работа восстановится сегодня или завтра.

В ассоциации «Турпомощь» уверяют, что авиапассажиры не пострадают из-за приостановки работы Sindbad. Дело в том, что даже при оформлении билета через агентство пассажир заключает договор с авиакомпанией.