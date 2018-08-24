Уголовное дело возбуждено по факту небрежной работы красноярских медиков
Ранее местная жительница пожаловалась на сильные боли в животе. Специальные препараты не помогали. Компьютерная томография показала, что в теле пациентки врачи, которые делали ей операцию, забыли 16-сантиметровый инструмент. Уголовное дело расследуется по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
Комментарии3
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sterhogolub 24 августа 2018 | 15:18
Всё от низких зарплат у врачей опять?
irinakingsize1 24 августа 2018 | 15:27
А если бы 16-сантиметровый инструмент забыли у кого-нить из властьимущих? Где бы сейчас были те врачи?
Хорошо , что они догадались и свои драгоценные жопки возят к врагам в Европы и Америки. Там враги себе такого не позволяют.
captainobvious 24 августа 2018 | 15:32
медики, получившие образование по системе Ливанова-Кузьминова...