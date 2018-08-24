Уголовное дело возбуждено по факту небрежной работы красноярских медиков

Ранее местная жительница пожаловалась на сильные боли в животе. Специальные препараты не помогали. Компьютерная томография показала, что в теле пациентки врачи, которые делали ей операцию, забыли 16-сантиметровый инструмент. Уголовное дело расследуется по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.