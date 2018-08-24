Сквер имени Бориса Немцова официально открывается сегодня в столице Литвы
Власти Вильнюса решили назвать в память об убитом российском политике место рядом с посольством нашей страны. Такие жесты нужно приветствовать, — считает публицист Борис Вишневский.
Церемония в Вильнюсе по открытию сквера имени Бориса Немцова начнется через полтора часа.
Комментарии19
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ukraminadozemljudobrjt 24 августа 2018 | 15:04
Боря заслужил этот зас-ый парк.
johnbmw Евгений Большаков 24 августа 2018 | 15:12
ukraminadozemljudobrjt: Завидуйте МОЛЧА!!!! просто Добрый совет ... а то уж больно Дурость ваша видна ... ,-((
vincenttt 24 августа 2018 | 15:32
ukraminadozemljudobrjt: А Россия заслужила как правильно в своё время заметил Борис Немцов ёбн.того гопника и соответственно нищету, беззаконие, бесправие,разложение и деградацию!
sokal123 24 августа 2018 | 15:07
Молодцы ! Правильно сделали !
johnbmw Евгений Большаков 24 августа 2018 | 15:08
sokal123: +1! СПАСИБО Литовцам!!!
kryimzdick 24 августа 2018 | 15:07
Россиянам поучиться бы у бывших братьев по СССР порядочности и гордости.
m_doc 24 августа 2018 | 15:09
kryimzdick: Вопрос на засыпку: если б литовский политик прискакал в Москву просить санкций против Литвы, какое будущее ожидало бы его на родине? Время пошло...
kryimzdick 24 августа 2018 | 15:13
m_doc: а разве возможны какие-то санкции Москвы? Москва может только прислать диверсантов.
m_doc 24 августа 2018 | 15:16
kryimzdick: Садись, кол с минусом.
kryimzdick 24 августа 2018 | 15:44
m_doc: На колу ты любитель посидеть.
alladinov 24 августа 2018 | 15:30
m_doc: « Вопрос на засыпку»
Видишь ли, вонючая М*дачка, любой ответ на твой вопрос будет правильным, потому что не сможешь ни подтвердить, ни опровергнуть его, поняла, нет?
Зато вопрос, когда ты начнешь хотя бы изредка подмываться и перестанешь быть такой вонючей, не имеет смысла, потому что даже теоретически ты, портянка, не можешь подмыться и перестать вонять. Скажешь нет?
prade 24 августа 2018 | 15:43
m_doc: Санкции вводили не против России, а против конкретных чиновников и компаний, друзей и приближенных Путина в связи с их преступлениями. А санкции против России и народа вводят именно кремлевские, своими "контрсанкциями".
specsalos 24 августа 2018 | 15:08
Я думаю что со временем во многих городах РФ появятся памятники жертвам путинской фашистской хунты.
seryj_wolk 24 августа 2018 | 15:13
Рфия, тебе щелбан! Неприятно, но заслужено.
tv_victim 24 августа 2018 | 15:22
Вот никак не пойму, с чего это так носятся с этим чинушей? Ведь жил-был номенклатурный карьерист, жрал в три горла, как и полагается чиновничьей породе. мимо рта ничего не проносил, имел миллионы, если не миллиарды на подконтрольных счетах...... Едва не стал преемником Ельцина, топил за Путина.... И, думаю, если бы все-таки взгромоздился бы тогда на трон - то сегодня бы вся демшиза негодовала бы по поводу бессменности Немцова.... Черт его знает, что такого нашли недоумки в этом несостоявшемся фюрере.....
kryimzdick 24 августа 2018 | 15:44
tv_victim: Когда вас убьет путинский режим, и с вами носиться будут
dvdd 24 августа 2018 | 15:33
Я всё понимаю, но повторяться за США, как-то бе... Фу, такими быть.
johnbmw Евгений Большаков 24 августа 2018 | 15:45
dvdd: а за кем повторять - Здорово?!!!!
vincenttt 24 августа 2018 | 15:34
Да, память о ёбнут.м, как точно подметил в своё время Борис Немцов будет теперь напоминать миру как можно целую страну и её население затолкать в глубочайшую задницу!