Сквер имени Бориса Немцова официально открывается сегодня в столице Литвы

Власти Вильнюса решили назвать в память об убитом российском политике место рядом с посольством нашей страны. Такие жесты нужно приветствовать, — считает публицист Борис Вишневский.

Церемония в Вильнюсе по открытию сквера имени Бориса Немцова начнется через полтора часа.