Автомобиль КАМАЗ частично ушел под землю в центре Москвы
На улице Большая Ордынка сегодня около полудня произошел провал дорожного покрытия. Место ЧП огорожено, движение по улице полностью перекрыто. Что касается грузовика, то его водитель, судя по всему, не пострадал.
Комментарии10
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tvitov66 24 августа 2018 | 14:37
С заботой о народе и стабильности автомобиль КАМАЗ частично ушел под землю прямо в центре Москвы ... голосуйте за собяку
zukus 24 августа 2018 | 14:43
tvitov66: Ну понятно, что кандидат от оппозиции этого бы никогда не допустил, и первое, что сделал после прихода к власти - засыпал все искусственные и естественные полости под Москвой. (Хотя ни у одного в программе этого почему-то не указано), :)
efilika 24 августа 2018 | 14:47
zukus: какого рожна класть дорогое покрытие без исследования почвы? Нсменяемость и коррупция как следствие. Неважно, кто будет следующим, но ЕР насквозь пронизана кумовством и дружбанами, именно поэтому должны быть другие.
navsegda 24 августа 2018 | 14:57
zukus: На 2012 износ объектов ЖКХ по России более 60% , сейчас уже больше
nemez1 24 августа 2018 | 14:58
tvitov66: рекомендую, иногда думать головой, причём здесь Собянин, если много лет старик батурин разрушал город, угробил инженерные сети, налепил теремов, хорошо нажился со старухой и стал заслуженным гражданином Австрии.
stichirichi 24 августа 2018 | 14:42
проваливаются везде и очень часто...в Уфе как-то "калина" ушла, так с концами, не нашли)
askol2016 24 августа 2018 | 14:55
Лучше бы мерседес с Собяниным провалился...
jetsam 24 августа 2018 | 14:58
ясный пень - враги народа копали туннель в токио.
как пить дать. хотели вывести национальный запас
деревянных и обменять.
бдительное фсб придавило их камазом.
скоро в секретном указе наградят сыновей рогожки. дерпсаски,
вротенбергов, письковских и слуцких дочек....
vladislav 24 августа 2018 | 15:00
Стабилиздец какой-то.
nikruchev 24 августа 2018 | 15:01
А началось всё с плитки