Z Архив новостей новости
5 10 6 607
14:31, 24 августа 2018

Порошенко: Зависимость Украинской церкви от Московского патриархата мешает движению Украины к свободе

Так заявил сегодня президент Петр Порошенко, выступая в Киеве по случаю Дня независимости.

В Московской патриархии сегодня назвали слова Петра Порошенко «неудачными». Представитель РПЦ протоиерей Николай Балашов сказал агентству Интерфакс, что президент Украины всего лишь хочет сохранить свою власть.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

agamasat 24 августа 2018 | 14:40

Любая зависимость от россии мешает развитию.

cattt 24 августа 2018 | 14:44

agamasat: Зависимость от любой церкви мешает развитию, не только от русской.

agamasat 24 августа 2018 | 14:50

cattt: прочтите еще раз мой комментарий. Но, по поводу вашей мудрой мысли, так по выхлопу, пусть лучше будет зависимость от Римской церкви, нежели чем от РПЦ! Надеюсь, что мордой лица в очевидное тыкать не придется?)

piterjanis 24 августа 2018 | 14:50

Так свободны же ,не? нерабы вон Вече раз в неделю устраивают,с власти спрашивают. Смешной этот герой-гидности Петяперегар.

aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 14:52

Это РПЦ потерпела неудачу. Поддерживаю воровской режим внутри страны, лишилась ( может бог помог) лакомой части доходов с Украины.

perestarok 24 августа 2018 | 15:13

aleks50: " Поддерживаю воровской режим внутри страны"

А зачем Вы его поддерживаете?

o_smirnov 24 августа 2018 | 14:59

Порошенко не совсем удачно выразился.

Надо было сказать "Зависимость Украинской церкви от Московско-гебешного патриархата мешает движению Украины к свободе".

(комментарий скрыт)

estamp 24 августа 2018 | 15:08

Зависимость Украинской церкви от Московского патриархата мешает движению Украины к свободе
---
Каким образом? Разве на Украине церковь не отделена от государства?

pravdatut 24 августа 2018 | 15:08

После крещения Руси святым равноапостольным киевским князем Владимиром была образована Киевская митрополия, которая почти 700 лет подчинялась Константинопольскому патриарху. Потом Московия вкрала метрополию.

perestarok 24 августа 2018 | 15:11

"Порошенко: Зависимость Украинской церкви от Московского патриархата мешает движению Украины к свободе"

...настоящего фашизма.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 135 6 9725 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Новости

Мария Захарова: Новое воинское приветствие украинской армии имеет нацистское происхождение Использование выражения «Слава Украине – героям слава» в таком качестве, — это попытка героизации нацизма, — сказала спикер МИДа России Мария Захарова…

5 94 6 7832
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 152 6 13197 22.08
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 165 6 15389 10:20
Kнемцов, литва, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украине сегодня 27. Дышит или не дышит? Что ждёт Украину? Не знаю, как и не знаю, что ждёт Россию. Вместе нам больше не быть и не надо себя тешить иллюзиями…

5 302 6 31173 07:35
Kукраина, политика, крым, рф, общество, власть, конфликты, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Мэр и лампочки Но ничего этого нет, никакой альтернативы нет. Поэтому, плитка будет, потому что Собянин решил, что так будет хорошо. И стоянки будут собянинские, ремонт собянинский и реконструкции пятиэтажек будут собянинские….

5 111 6 24592 17.08
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 78 6 8360 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 183 6 19603 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 176 6 19464 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Новости

В МИДе впервые признали, что Москва не может ответить на санкции США со «стопроцентной зеркальностью» По словам зам.главы ведомства Сергея Рябкова, Россия не может тягаться с Соединёнными Штатами в экономике, так как у нас разные весовые категории…

5 49 6 5550
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 81 6 10293 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6741 20.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 245 6 32760 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Кое-что о «немногих деловых СМИ, считающих себя приличными изданиями» И ведь даже без расстрелов обошлось. Никто с пистолетом у виска не стоит. Не сомневаюсь, что и указаний о цензуре на летучках никто не даёт. «Они сами всё поняли»...

5 223 6 67846 17.08
Kжурналистика, сми, общество, мнения
Блоги

Илья Булавинов главный редактор газеты «Ведомости»

Считаю оскорбления и нападки на моих коллег низостью Полагаю, что нападки Алексея Навального являются попыткой втянуть редакцию в его личные и политические разборки с Демьяном Кудрявцевым…

5 61 6 8635 23.08
Kнавальный, сми, мнения
Блоги

+ На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» Пострадавших нет…

5 108 6 15652 23.08
8читать ;смотреть
Kкурск, техника, происшествия, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы Ранее стало известно, что премьер-министр уже 9 дней не появляется на запланированных мероприятиях…

5 19 6 32823
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 173 6 134423 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 152 6 13197 22.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 33 6 518394 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 259 6 129662 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7204178
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3627944

Сегодня в эфире