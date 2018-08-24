Порошенко: Зависимость Украинской церкви от Московского патриархата мешает движению Украины к свободе
Так заявил сегодня президент Петр Порошенко, выступая в Киеве по случаю Дня независимости.
В Московской патриархии сегодня назвали слова Петра Порошенко «неудачными». Представитель РПЦ протоиерей Николай Балашов сказал агентству Интерфакс, что президент Украины всего лишь хочет сохранить свою власть.
Комментарии10
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agamasat 24 августа 2018 | 14:40
Любая зависимость от россии мешает развитию.
cattt 24 августа 2018 | 14:44
agamasat: Зависимость от любой церкви мешает развитию, не только от русской.
agamasat 24 августа 2018 | 14:50
cattt: прочтите еще раз мой комментарий. Но, по поводу вашей мудрой мысли, так по выхлопу, пусть лучше будет зависимость от Римской церкви, нежели чем от РПЦ! Надеюсь, что мордой лица в очевидное тыкать не придется?)
piterjanis 24 августа 2018 | 14:50
Так свободны же ,не? нерабы вон Вече раз в неделю устраивают,с власти спрашивают. Смешной этот герой-гидности Петяперегар.
aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 14:52
Это РПЦ потерпела неудачу. Поддерживаю воровской режим внутри страны, лишилась ( может бог помог) лакомой части доходов с Украины.
perestarok 24 августа 2018 | 15:13
aleks50: " Поддерживаю воровской режим внутри страны"
А зачем Вы его поддерживаете?
o_smirnov 24 августа 2018 | 14:59
Порошенко не совсем удачно выразился.
Надо было сказать "Зависимость Украинской церкви от Московско-гебешного патриархата мешает движению Украины к свободе".
estamp 24 августа 2018 | 15:08
Зависимость Украинской церкви от Московского патриархата мешает движению Украины к свободе
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Каким образом? Разве на Украине церковь не отделена от государства?
pravdatut 24 августа 2018 | 15:08
После крещения Руси святым равноапостольным киевским князем Владимиром была образована Киевская митрополия, которая почти 700 лет подчинялась Константинопольскому патриарху. Потом Московия вкрала метрополию.
perestarok 24 августа 2018 | 15:11
"Порошенко: Зависимость Украинской церкви от Московского патриархата мешает движению Украины к свободе"
...настоящего фашизма.