"Порошенко: Зависимость Украинской церкви от Московского патриархата мешает движению Украины к свободе"

Так заявил сегодня президент Петр Порошенко, выступая в Киеве по случаю Дня независимости.

В Московской патриархии сегодня назвали слова Петра Порошенко «неудачными». Представитель РПЦ протоиерей Николай Балашов сказал агентству Интерфакс, что президент Украины всего лишь хочет сохранить свою власть.