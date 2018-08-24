Правительство Испании одобрило решение о переносе останков диктатора Франко
Сейчас его гробница находится в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида. Власти Испании считают, что диктатор не заслуживает такой чести, и сама фигура бывшего правителя страны разделяет сегодняшнее общество.
Комментарии5
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zukus 24 августа 2018 | 14:38
В свое время французы тоже так посчитали. В результате кости кардинала Ришелье были растащены собаками по подворотням Парижа.
pasokolov 24 августа 2018 | 14:50
zukus: вот какова сила пира Дюма- папы...
archibald_dandy_esquire 24 августа 2018 | 14:56
"Правительство Испании одобрило решение о переносе останков диктатора Франко"
а правительство РФ негласно одобряет нахождение в политическом центре России безмозглого муляжа убийцы российского народа Ульянова-Ленина, благодаря которому страна в развитии получила ЧК, НКВД, ГПУ, КГБ, ФСБ, ФСИН, нацгвардию карателей, "казаков" и прочие институты подавления россиян, не дающие свободу мысли, вследствие чего Расея упорно стремится в прошлое, героизируя всех душевнобольных царей, для которых уничтожение населения являлось и является единственным развлечением и целью их существования
mihvol_64 24 августа 2018 | 15:19
Демократическая Испания преподаёт прекрасный пример для путинской рашки ( см. ТОЧНОЕ определение Мединского).
addi 24 августа 2018 | 15:32
Зато у нас целое кладбище в центре столицы. Это нормально ? ....