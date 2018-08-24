Кремль: Многие из российских правозащитников выполняют очень важные функции и пользуются заслуженным уважением

Так в Кремле сегодня ответили на просьбу журналистов прокомментировать слова Рамзана Кадырова с угрозами в адрес правозащитников в Чечне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что он не знает контекста выступления чеченского лидера.

Рамзан Кадыров два дня назад встречался с руководством силовых структур республики. Сегодня «Новая газета» публикует перевод его речи на русский язык. В частности, глава региона заявил о правозащитниках буквально следующее: «они продажные и у них нет другой цели, кроме как нанести нам побольше вреда. Для меня они как террористы. Они не имеют право ходить по моей территории». Конец цитаты.