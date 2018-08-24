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14:30, 24 августа 2018

Кремль: Многие из российских правозащитников выполняют очень важные функции и пользуются заслуженным уважением

Так в Кремле сегодня ответили на просьбу журналистов прокомментировать слова Рамзана Кадырова с угрозами в адрес правозащитников в Чечне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что он не знает контекста выступления чеченского лидера.
Рамзан Кадыров два дня назад встречался с руководством силовых структур республики. Сегодня «Новая газета» публикует перевод его речи на русский язык. В частности, глава региона заявил о правозащитниках буквально следующее: «они продажные и у них нет другой цели, кроме как нанести нам побольше вреда. Для меня они как террористы. Они не имеют право ходить по моей территории». Конец цитаты.

Комментарии

19

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vpoiskahdna 24 августа 2018 | 14:35

Песков как всегда не в курсе.

cattt 24 августа 2018 | 14:42

vpoiskahdna: Султану Кадыркину все сходит с рук, ведь он пехотинец самого аллаха.

danko1 24 августа 2018 | 14:52

cattt: Рамзану Путин публично разрешил Конституцию нарушать, когда тот из Чечни изгонял родственников тех, кого своими врагами считал и сжигали их дома, объяснив это тем, что в Чечне такие обычаи.
Да и "правозащитников" в Кремле уважают тех, кто беззаконие власти защищает.
Поэтому и полицайку Москалькову правозащитником главным назначили. Да и СПЧ множество членов бывшие полицаи.

galina6837 24 августа 2018 | 14:47

vpoiskahdna:
ничего не знать - это должностные обязанности кремлевского пресс-секретаря
у премьера обязанности - ничего не уметь
а у президента - ничего не понимать
все распределено...

ivan444 24 августа 2018 | 15:10

vpoiskahdna: Да что с него взять - путинский "пургомёт".

dmast79 24 августа 2018 | 14:37

Многие, да не все.

irinakingsize1 24 августа 2018 | 14:44

А есть какая-нибудь статистика? У Пескова чаще "Моя твоя не понимай и ничего не знай" или "несение очередной пурги"? Просто для истории...

sterhogolub 24 августа 2018 | 14:47

А с какого языка на русский то переводили?)

navsegda 24 августа 2018 | 14:52

sterhogolub: с нахского

opponent70 24 августа 2018 | 15:08

sterhogolub: Получается, что кадыркинские угрозы - знак уважения к правозащитникам... Страна абсурда!!!

delovoy_podolsk 24 августа 2018 | 14:48

Надо потихоньку полегоньку приучать власти, что кроме их мнения и оценки событий есть и правильные мнения. Правозащитники для Кадырова, как террористы, а он кто для правозащитников?

aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 14:48

Какой дипломат этот песков. Вроде сказал всё верно, но так, что Рамзан может и дальше считать правозащитников террористами.

askol2016 24 августа 2018 | 14:48

Чечня должна жить по законам России или отделиться. Референдум в России надо проводить не только по пенсионному возрасту, но и по вопросу отделения Чечни от России

navsegda 24 августа 2018 | 14:54

askol2016: За что кровь проливали ? Не дадут Ичкерии независимость , будет плохой пример , другие тоже захотят и РФ посыпется как карточный домик

galina6837 24 августа 2018 | 14:55

Уважительно назвали продажными террористами...
Чего тогда на ПЖиВ обижались? Гордиться должны...
И законодательно установленный мораторий на критику правительства тоже приобретает причудливые оттенки...
Вот, к примеру, воры - вполне уважительное отношение к Кабмину.

motooppic 24 августа 2018 | 14:56

Кадыров сказа то, что думают сотни миллионов россиян! Все правильно, Рамзан. Этих уродов не только не пускать, а гнать надо подальше всю эту бандитско-правозащитную нечисть. И тогда демократия восторжествует!

irinakingsize1 24 августа 2018 | 14:58

Нечаянная аллюзия:
Стреноженная боевая лошадка уже слышит далекий призыв горна, выгибает дугой шею, пытается рыть копытом землю, демонстрирует свою физическую и моральную готовность - скорей бы в бой. А хозяин:"Тпрууууу....родимая...Потерпи, поешь вон сена вдоволь, еще навоюешься...."

liquidsky__ 24 августа 2018 | 14:59

Источники финансирования у правозащитничков и у террористов обычно тождественны, как ни странно.

polikarpich 24 августа 2018 | 15:51

liquidsky__: Давай примеры, доказательства, документы...
Или ты тоже только пургу гнать можешь и на Навального пивом дышать?

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