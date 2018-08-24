Кремль: Многие из российских правозащитников выполняют очень важные функции и пользуются заслуженным уважением
Так в Кремле сегодня ответили на просьбу журналистов прокомментировать слова Рамзана Кадырова с угрозами в адрес правозащитников в Чечне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что он не знает контекста выступления чеченского лидера.
Рамзан Кадыров два дня назад встречался с руководством силовых структур республики. Сегодня «Новая газета» публикует перевод его речи на русский язык. В частности, глава региона заявил о правозащитниках буквально следующее: «они продажные и у них нет другой цели, кроме как нанести нам побольше вреда. Для меня они как террористы. Они не имеют право ходить по моей территории». Конец цитаты.
Комментарии19
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vpoiskahdna 24 августа 2018 | 14:35
Песков как всегда не в курсе.
cattt 24 августа 2018 | 14:42
vpoiskahdna: Султану Кадыркину все сходит с рук, ведь он пехотинец самого аллаха.
danko1 24 августа 2018 | 14:52
cattt: Рамзану Путин публично разрешил Конституцию нарушать, когда тот из Чечни изгонял родственников тех, кого своими врагами считал и сжигали их дома, объяснив это тем, что в Чечне такие обычаи.
Да и "правозащитников" в Кремле уважают тех, кто беззаконие власти защищает.
Поэтому и полицайку Москалькову правозащитником главным назначили. Да и СПЧ множество членов бывшие полицаи.
galina6837 24 августа 2018 | 14:47
vpoiskahdna:
ничего не знать - это должностные обязанности кремлевского пресс-секретаря
у премьера обязанности - ничего не уметь
а у президента - ничего не понимать
все распределено...
ivan444 24 августа 2018 | 15:10
vpoiskahdna: Да что с него взять - путинский "пургомёт".
dmast79 24 августа 2018 | 14:37
Многие, да не все.
irinakingsize1 24 августа 2018 | 14:44
А есть какая-нибудь статистика? У Пескова чаще "Моя твоя не понимай и ничего не знай" или "несение очередной пурги"? Просто для истории...
sterhogolub 24 августа 2018 | 14:47
А с какого языка на русский то переводили?)
navsegda 24 августа 2018 | 14:52
sterhogolub: с нахского
opponent70 24 августа 2018 | 15:08
sterhogolub: Получается, что кадыркинские угрозы - знак уважения к правозащитникам... Страна абсурда!!!
delovoy_podolsk 24 августа 2018 | 14:48
Надо потихоньку полегоньку приучать власти, что кроме их мнения и оценки событий есть и правильные мнения. Правозащитники для Кадырова, как террористы, а он кто для правозащитников?
aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 14:48
Какой дипломат этот песков. Вроде сказал всё верно, но так, что Рамзан может и дальше считать правозащитников террористами.
askol2016 24 августа 2018 | 14:48
Чечня должна жить по законам России или отделиться. Референдум в России надо проводить не только по пенсионному возрасту, но и по вопросу отделения Чечни от России
navsegda 24 августа 2018 | 14:54
askol2016: За что кровь проливали ? Не дадут Ичкерии независимость , будет плохой пример , другие тоже захотят и РФ посыпется как карточный домик
galina6837 24 августа 2018 | 14:55
Уважительно назвали продажными террористами...
Чего тогда на ПЖиВ обижались? Гордиться должны...
И законодательно установленный мораторий на критику правительства тоже приобретает причудливые оттенки...
Вот, к примеру, воры - вполне уважительное отношение к Кабмину.
motooppic 24 августа 2018 | 14:56
Кадыров сказа то, что думают сотни миллионов россиян! Все правильно, Рамзан. Этих уродов не только не пускать, а гнать надо подальше всю эту бандитско-правозащитную нечисть. И тогда демократия восторжествует!
irinakingsize1 24 августа 2018 | 14:58
Нечаянная аллюзия:
Стреноженная боевая лошадка уже слышит далекий призыв горна, выгибает дугой шею, пытается рыть копытом землю, демонстрирует свою физическую и моральную готовность - скорей бы в бой. А хозяин:"Тпрууууу....родимая...Потерпи, поешь вон сена вдоволь, еще навоюешься...."
liquidsky__ 24 августа 2018 | 14:59
Источники финансирования у правозащитничков и у террористов обычно тождественны, как ни странно.
polikarpich 24 августа 2018 | 15:51
liquidsky__: Давай примеры, доказательства, документы...
Или ты тоже только пургу гнать можешь и на Навального пивом дышать?