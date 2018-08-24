Следователи пытаются выяснить мотивы нападения на полицейских, совершенного в центре Москвы накануне вечером
Уроженец Кабардино-Балкарии Ринат Кунашев 10 раз выстрелил в сотрудников МВД и был убит ответным огнем.
Следственный комитет предварительно рассматривает несколько версий стрельбы на улице Сивцев Вражек, передают источники «Интерфакса». Среди них – попытка завладеть табельным оружием полицейских, хулигантство или действие наркотиков. При этом собеседник агентства сообщил, что ранее Ренат Кунашев, стрелявший по сотрудникам правоохранительных органов, в их поле зрения не попадал. Также, по его словам, данных о связях стрелка с экстремистскими организациями нет. В то же время, отметил источник «Интерфакса», Кунашев с детства увлекался исламом – об этом, как утверждается, говорят его соцсети и показания знакомых. Еще один собеседник агентства сообщил, что нападавший не умел обращаться со своим пневматическим пистолетом. Он, по его словам, попал в одного из сотрудников МВД один раз, совершив 10 выстрелов.
Напомним, в результате нападения в центре Москвы был ранен в бедро старший лейтенант полиции. Сам Кунашев был ранен выстрелом в голову. Его доставили в Первую градскую больницу, где стрелок скончался. Вместе с тем из-за подозрений в неадекватном состоянии нападавшего следователи хотят посмертно проверить его психическое состояние, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Полицейские, на которых было совершено нападение, входили в группу охраны посольства Чили. По статье о посягательстве на их жизнь было возбуждено уголовное дело. При этом, по данным источника ТАСС, следователи не связывают нападение с аналогичными инцидентами в Чечне, произошедшими в понедельник.
Комментарии3
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tag188 24 августа 2018 | 14:16
Нападения в Чечне, сегодня в Москве...
А кого мы там на дальних подступах разбили?
cattt 24 августа 2018 | 14:21
tag188: Да какое нападение, из травмата, да еще с десяти метров.
leonty 24 августа 2018 | 14:20
Дак нефиг было в башку то стрелять, тогда бы и выяснили...