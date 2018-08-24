Президент назначил нового посла России в Белоруссии
Ряд текущих задач для него уже обозначен, и он включает в себя увеличение оборота торговли, — сказал новый глава дипмиссии Михаил Бабич.
Ранее Михаил Бабич занимал пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе.
Комментарии1
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holic 24 августа 2018 | 14:10
Это тот Бабич, которого Украина не приняла за посла( отказала в агремане)?
После увольнения 28 июля 2016 года посла России на Украине Михаила Зурабова, в российской прессе претендентом на эту должность был назван Михаил Бабич, что было публично подтверждено пресс-секретарём президента РФ Владимира Путина Дмитрием Песковым.