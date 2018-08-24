Порошенко: Украина должна сделать свою независимость необратимой

Украина должна сделать свою независимость необратимой и исключить возможность возвращения в зону российского влияния. Об этом заявил Пётр Порошенко, выступая на военном параде в Киеве.

Сегодня отмечается 27 годовщина независимости Украины. В Киеве прошел самый масштабный за последние годы военный парад. Впервые прозвучало приветствие «слава Украине – героям слава».

Новое воинское приветствие на Украине имеет нацистское происхождение, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Чтобы новое приветствие обрело официальный статус в украинской армии, необходимо соответствующее решение Верховной рады.