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14:04, 24 августа 2018

Порошенко: Украина должна сделать свою независимость необратимой

Украина должна сделать свою независимость необратимой и исключить возможность возвращения в зону российского влияния. Об этом заявил Пётр Порошенко, выступая на военном параде в Киеве.

Сегодня отмечается 27 годовщина независимости Украины. В Киеве прошел самый масштабный за последние годы военный парад. Впервые прозвучало приветствие «слава Украине – героям слава».

Новое воинское приветствие на Украине имеет нацистское происхождение, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Чтобы новое приветствие обрело официальный статус в украинской армии, необходимо соответствующее решение Верховной рады.

Комментарии

9

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kottigr1 24 августа 2018 | 14:09

Всё верно Украина ! .. Подальше от гниющего "совкового" чумного барака !

skull__ 24 августа 2018 | 14:11

kottigr1: Так отказались бы от главной зависимости от России-транзита и трех лярдов за него...Вот это было бы дело. А то одни слова, да стишки.

patrikk_1 24 августа 2018 | 14:13

Украина должна сделать свою независимость необратимой и исключить возможность возвращения в зону российского влияния...

А от американского влияния не отказываетесь? Ну, тогда это ненастоящая независимость.

skull__ 24 августа 2018 | 14:16

patrikk_1: Ну что вы, постоять на коленях перед американским флагом для " НЕРАБОВ" святое...

dmast79 24 августа 2018 | 14:17

kottigr1: Поближе к новому "рабочему месту" - чистому и сверкающему польскому сортиру!

master_superanalitik 24 августа 2018 | 14:18

kottigr1:

Мы часто были несправедливы к свидомитам. Но были ли свидомиты нравственными людьми? Нет, они не были нравственными людьми. Это были бывшие русские, самозванцы и газокрады. Все свои силы они положили на то, чтобы жить за счет России. Но Россия не хотела, чтобы свидомиты жили за ее счёт. А вынести этого противоречия во взглядах свидомиты не могли, потому что имели вспыльчивый характер. И поэтому Украина как государство умрёт. Всё! И этот процесс необратимый!

jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 14:10

Порошенко перед выборами окучивает пустоголовых майданутыххх бандерлогофф, смешно)))
Самое смешное, что более 80% местной ботвы на "Эхо" - это скакуны из нэзалэжной. Как они критикуют Путю, как их беспокоит положение дел в России. Но о Порошенко, который в 100 раз больший лжец и коррупционер, чем Путя ни слова, молчат в тряпочку хохлята. Лживые лицемеры, не знаю, есть ли на планете более лживый и лицемерный народец, чем майданутые бандерлоги...хе-хе.

Порошенко (Вальцман он, почему его все назыывают Порошенко?) - точно не дебил. Миллиардер. А Миллиардер не может быть дебилом по определению. Если уж кто дебил - так это Янукович. Которого мастерски убрал Порошенко и САМ начал доить Украину. Скоро уедет на ПМЖ в Израиль, заберёт свои миллиарды и вложит в Израильскую экономику. Будет жить по-соседству с Коломойским, который достаточно надоил на Украине))
Вопрос ботве. Почему Украинцы всегда выбирают или дебилов или мошенников? Порошенко, Ющенко, Кучма, Янукович. Судя по всему, сейчас выберут воровку Тимошенко, на которой клейма уже негде ставить. Может быть, потому что украинцы - это эволюция бандерлогов? Бандера, бандерлоги - это не случайое созвучие...хе-хе.

Украинцы смешно заявляют, что у них НАСТОЯЩИЕ выборы
Сократ: "Самый лучший раб тот, который считает себя свободным" (с)
Поэтому каждый новый правительУкраины имеет украинцев всеми способами, в том числе и извращёнными))).....

jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 14:12

jjuddgge_ddrredd: ЗЫ.Я с утра до вечера критикую здесь Путю, нехорошие слова о нём пишу. Ибо он их заслужил.
Но вы, майданутые бандерлоги, тоже критикуете только...Путю))). Ни разу о вашем Порошенко плохого слова не прочитал ни от одного бандеротролля.
Да, Путя - лжец и коррумпирован. Я, гражданин РФ, об этом пишу.
Но ваш Порошенко лжец и коррупционер в квадрате по отн. к Путе. И ни слова критики в адрес порошенко от бандерлогов, молчат в тряпочку. Лицемерные ничтожества)))
Отвечать ответно ботве на их "ответы" Мне - не буду)))). Потому что ботва не отвечает. Мне на самом деле было бы интересно прочесть умный, ПРЕДМЕТНЫЙ ответ на Мои актуальные комменты. Даже если в этом ответе выражалось бы несогласие со Мной. Но ботва не способна такое. Ботва делает только т.н. высеры. Это форма существования ботвы.....хе-хе.

sg98 24 августа 2018 | 14:15

А не боятся что за "Сала Усраине" опять пистюлей от ЕС получат? Ораби бы "Москаляку на гиляку " тогда уж. Ну раз уж славу, от показали хоть на параде как польских детей убивали, нет? Должна жы была быть историческая часть..
Кстати опать укровоен во время речи Порося в обморок епнулся.. Он их перегаром ломает что ли? )))
ЗЫ Шаг у них = это реальный пистец.. Такой походкой толдько из котлов убегать )))) Клованы, бл..
От мозга уже получили независимоть, молодцы..

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