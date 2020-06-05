В Белом доме объяснили, куда пропал Дмитрий Медведев
По официальной версии, второе лицо в государстве получило спортивную травму.
Глава правительства не появлялся на публике 9 дней и даже отменил ряд важных мероприятий. На это обратили внимание журналисты издания «Проект». Премьер-министр напоминал о себе только поздравительными телеграммами своим зарубежным коллегам. Накануне вечером в пресс-службе Белого дома сообщили, что Дмитрий Медведев получил спортивную травму и лечится. Характер травмы не уточнили. В Кремле сегодня заявили, что на взаимодействии премьер-министра с президентом это никак не отразилось. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы»
Песков добавил, что он не в курсе состояния здоровья премьер-министра. Дмитрий Медведев известен к любовью к соцсетям, но ни его «Твиттер», ни «Инстаграмм» не проясняют ситуацию, каким спортом увлекся в последнее время председатель кабинета министров. Известно, что в студенческие годы он ходил на байдарках, а будучи президентом полюбил бадминтон и йогу. Именно с бадминтоном Медведев связывал духовное и телесное возрождение России, напоминает «Московский комсомолец» и перечисляет травмы, характерные для этого вида спорта: растяжение, подворачивание голеностопа, надрывы и разрывы сухожилия — вот чем грозит обычный товарищеский матч. Что касается йоги, то скручивания тела в различные узлы тоже может нанести травму новичку.
Похожим образом Дмитрий Медведев пропал в марте прошлого года, вскоре после расследования Фонда борьбы с коррупцией и фильма «Он вам не Димон».
Политолог Станислав Белковский сомневается в правдивости версии об отсутствии на публике Дмитрия Медведева.
Несмотря на то, что Дмитрий Медведев не участвует ни в каких мероприятиях уже в течение 10 дней, каких-либо последствий его отсутствия пока не видно, — сказал «Эху Москвы» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
По словам Виноградова, у властей всегда была возможность заменить Медведева, чтобы повысить рейтинг, однако сейчас необходимости задействовать этот сценарий нет.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
semia 24 августа 2018 | 14:04
Очередная травма головы...
patrikk_1 24 августа 2018 | 14:09
В Белом доме объяснили, куда пропал Дмитрий Медведев. По официальной версии, второе лицо в государстве получило спортивную травму...
Скорейшего вам выздоровления.
gonduras_on_colyma 24 августа 2018 | 14:13
patrikk_1: Зачотно лизнул, лижи исчо!
Что до травмы, то здесь можно догадаться: вывих голеностопа по причине непомерно высоких каблучков.
patrikk_1 24 августа 2018 | 14:18
gonduras_on_colyma:
Не тупи, я от души желаю ему здоровья, да и как тут можно получить гешефт, если нигде нет моего имени или адреса?
gordy 24 августа 2018 | 14:18
"...второе лицо в государстве получило ..."
Вот так внезапно премьер стал существом среднего рода?
gs1112 24 августа 2018 | 14:16
В журналистском языке словосочетание «Белый дом» употребляется как синоним администрации президента США (аналогично «Кремль», «Елисейский дворец» и т. п.) - Википедия.
То название страны присвоили, теперь название резиденции президента воруют, что за народ в Московии живет?
romashka__ 24 августа 2018 | 14:20
Спортивная травма?
Пусть даст интервью.
Не власть, а сплошное закулисье.
tvitov66 24 августа 2018 | 14:10
semia: скорее печенью в Тоскане надорвался - продегустировал больше чем мог, но меньше чем хотел
leprikon 24 августа 2018 | 14:14
semia: Его в воланчик затянуло.
Вытянуть не могут. Хорошо встрял)
viktorova 24 августа 2018 | 14:17
/каких-либо последствий его отсутствия пока не видно/
Подтвердил, что кукла говорящая на месте премьера сидит.
tv_victim 24 августа 2018 | 14:04
Литрбол он такой, опасный.... Помнится один наш седой президент уж очень им увлекался.... Дошел до полной потери человеческого облика.....
joseph_gebbels 24 августа 2018 | 14:09
tv_victim: Вы забыли уточнить, что тот президент был либералом, другом США, и чуть не угробил Россию при помощи такого же либерала Бориса Неймана-Дурицкого.
specsalos 24 августа 2018 | 14:13
joseph_gebbels: Ага, только этот "президент-либерал" назначил мелкого придурка своим приемником, а тот уже угробил РФ
eduard1958 24 августа 2018 | 14:19
joseph_gebbels: А потом он привел либерала Вову,который доведет начатое Борей до конца.
mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 14:05
Никто не заметил потери "бойца".
Если бы не пескоструй, то никто бы про него и не вспомнил.
tvitov66 24 августа 2018 | 14:08
mikhail_spb_: его наверняка уточка отхреначила
idruker 24 августа 2018 | 14:07
Голодовку наверное держит....
specsalos 24 августа 2018 | 14:11
Ну если вывих челюсти при зевании это спортивная травма, то таки да, Медведев спортсмен,,,
ngilmutdinov 24 августа 2018 | 14:12
Духовное и телесное возрождение России - это растяжение, подворачивание голеностопа, надрывы и разрывы сухожилия .
hiryrg 24 августа 2018 | 14:14
Ах, кошмар! А я и не знал, что шпиздик айфончик куда-то затерялся. Ну слава богу, нашелся...
advokat52 advokat 24 августа 2018 | 14:15
об воланчик ударился
advokat52 advokat 24 августа 2018 | 14:16
представляю размер больничных выплат
consts 24 августа 2018 | 14:17
"По официальной версии, второе лицо в государстве получило спортивную травму".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какой прекрасный русский язык, блин!
"Лицо получило травму" - офигеть!
eduard1958 24 августа 2018 | 14:17
Я всегда говорил,что бадминтон до добра не доведет: массивный увесистый волан попал в пустую голову.
sg98 24 августа 2018 | 14:19
Ну ладно, пусть выздоравливает. А у первого лица рука уже прошла? Если второе лицо уже полмесяца на больничном, то руке должно быть тоже досталось ))) И пока второй в отключке, первый в пенедельник отменит накуй все его замутки по пенсиям..
marktretiy 24 августа 2018 | 14:19
Оно давно уже травмировано - мама уронила с пятого этажа в детстве.
papa38130 24 августа 2018 | 14:20
в шахматы играл, коня съел и подавился?