В Белом доме объяснили, куда пропал Дмитрий Медведев

По официальной версии, второе лицо в государстве получило спортивную травму.

Глава правительства не появлялся на публике 9 дней и даже отменил ряд важных мероприятий. На это обратили внимание журналисты издания «Проект». Премьер-министр напоминал о себе только поздравительными телеграммами своим зарубежным коллегам. Накануне вечером в пресс-службе Белого дома сообщили, что Дмитрий Медведев получил спортивную травму и лечится. Характер травмы не уточнили. В Кремле сегодня заявили, что на взаимодействии премьер-министра с президентом это никак не отразилось. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы»



Песков добавил, что он не в курсе состояния здоровья премьер-министра. Дмитрий Медведев известен к любовью к соцсетям, но ни его «Твиттер», ни «Инстаграмм» не проясняют ситуацию, каким спортом увлекся в последнее время председатель кабинета министров. Известно, что в студенческие годы он ходил на байдарках, а будучи президентом полюбил бадминтон и йогу. Именно с бадминтоном Медведев связывал духовное и телесное возрождение России, напоминает «Московский комсомолец» и перечисляет травмы, характерные для этого вида спорта: растяжение, подворачивание голеностопа, надрывы и разрывы сухожилия — вот чем грозит обычный товарищеский матч. Что касается йоги, то скручивания тела в различные узлы тоже может нанести травму новичку.

Похожим образом Дмитрий Медведев пропал в марте прошлого года, вскоре после расследования Фонда борьбы с коррупцией и фильма «Он вам не Димон».

Политолог Станислав Белковский сомневается в правдивости версии об отсутствии на публике Дмитрия Медведева.

Несмотря на то, что Дмитрий Медведев не участвует ни в каких мероприятиях уже в течение 10 дней, каких-либо последствий его отсутствия пока не видно, — сказал «Эху Москвы» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

По словам Виноградова, у властей всегда была возможность заменить Медведева, чтобы повысить рейтинг, однако сейчас необходимости задействовать этот сценарий нет.