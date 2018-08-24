Правозащитники получили новые свидетельства пыток осужденных в ярославской колонии №1
Фонд «Общественный вердикт» передал в прессу очередную видеозапись издевательств над заключенными. Все это свидетельствует о том, что тюремное начальство хорошо знало о насилии в колониях – делает вывод автор сегодняшней публикации в «Новой газете» Ольга Боброва.
В тюремном ведомстве сегодня сообщили, что видеозапись была обнаружена в ходе внутренней проверки ФСИН. И несколько дней назад они были направлены в следственные органы.
Видео издевательств над заключенными в ярославской колонии размещено и на сайте «Эха Москвы». [Для пользователей старше 18 лет]
Комментарии1
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aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 13:48
А у них там негров линчевали, правильно, портянки?