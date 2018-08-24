Правозащитники получили новые свидетельства пыток осужденных в ярославской колонии №1

Фонд «Общественный вердикт» передал в прессу очередную видеозапись издевательств над заключенными. Все это свидетельствует о том, что тюремное начальство хорошо знало о насилии в колониях – делает вывод автор сегодняшней публикации в «Новой газете» Ольга Боброва.

В тюремном ведомстве сегодня сообщили, что видеозапись была обнаружена в ходе внутренней проверки ФСИН. И несколько дней назад они были направлены в следственные органы.

Видео издевательств над заключенными в ярославской колонии размещено и на сайте «Эха Москвы». [Для пользователей старше 18 лет]