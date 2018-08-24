Приостановило работу крупное интернет-агентство по продаже авиабилетов Sindbad

На его сайте остались только контакты службы поддержки клиентов. Никаких объявлений о судьбе сервиса нет. В компании агентству Интерфакс объяснили, что возникли технические неполадки и пока неизвестно, когда они будут устранены. Участники рынка говорят, что не было признаков того, что Sindbad может прекратить свою деятельность.