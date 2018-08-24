Приостановило работу крупное интернет-агентство по продаже авиабилетов Sindbad
На его сайте остались только контакты службы поддержки клиентов. Никаких объявлений о судьбе сервиса нет. В компании агентству Интерфакс объяснили, что возникли технические неполадки и пока неизвестно, когда они будут устранены. Участники рынка говорят, что не было признаков того, что Sindbad может прекратить свою деятельность.
Комментарии1
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gordy 24 августа 2018 | 13:44
"Участники рынка говорят, что не было признаков того, что Sindbad может прекратить свою деятельность."
Доллар вырос - мешки на вынос?