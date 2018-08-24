Силуанов: У правительства нет планов повышения налоговой нагрузки на бизнес

Об этом только что объявил министр финансов Антон Силуанов на встрече в Москве с руководителями крупнейших компаний. Считается, что поводом для сегодняшнего диалога стала идея помощника президента Андрея Белоусова об изъятии у бизнеса т.н. «сверхдоходов». Решено создать рабочую группу с тем, чтобы определить модели участия компаний в реализации общественно важных проектов.