Силуанов: У правительства нет планов повышения налоговой нагрузки на бизнес
Об этом только что объявил министр финансов Антон Силуанов на встрече в Москве с руководителями крупнейших компаний. Считается, что поводом для сегодняшнего диалога стала идея помощника президента Андрея Белоусова об изъятии у бизнеса т.н. «сверхдоходов». Решено создать рабочую группу с тем, чтобы определить модели участия компаний в реализации общественно важных проектов.
Комментарии29
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aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 13:32
Так они это спонтанно повышают, им тут и планы не нужны.
danko1 24 августа 2018 | 13:38
aleks50: Вместо дополнительных налогов введут какие-нибудь обязательные платежи для бизнеса на выполнение майских указов.
Но в любом случае всё отразится на цене товаров и услуг и будет дальнейшее обнищание населения, которое ростом уровня жизни назовут.
gordy 24 августа 2018 | 13:42
"Силуанов: У правительства нет планов"
Всё с бухты-барахты?
rogerrabbit 24 августа 2018 | 13:52
gordy: "Силуанов: У правительства нет планов"
ничего удивительного, ведь у них вообще нет никаких планов
лозунги есть
а планов нет
tvitov66 24 августа 2018 | 14:16
rogerrabbit: да и пенсионный возраст они решили приподнять без всяких планов, просто выбрали снова старого царька и решили ...
zapadnay 24 августа 2018 | 13:56
gordy:
Зато есть планы повышения нагрузки на пенсионеров
nikolaitschi 24 августа 2018 | 14:05
danko1: Белоусов сказал, что они добровольно будут инвестировать в "значимые" проекты. Как они могут принять решения без совета директоров, не понятно, миноритариев, видимо, по боку. Вот и инвестируй в Россию! Или в кутузку посадят или просто ноги подотрут!
avp235 24 августа 2018 | 13:58
aleks50:
То есть повышение НДС до 20% это не план правительства?
liliyask 24 августа 2018 | 14:10
aleks50: повышение НДС видимо внеплановое...
ivar1964 24 августа 2018 | 13:33
Все сразу верят!
trans 24 августа 2018 | 13:35
А почему власть не делает прогрессивный налог для физических лиц, как на Западе, где богатые платят бОльший процент налога? Привыкли все проблемы за счет малоимущих решать, ушлепки.
mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 13:36
Будут потрошить бизнес без всяких планов?
tv_victim 24 августа 2018 | 13:36
Ха! Да у правительства вообще нет планов! НИКАКИХ! Так, что-то ляпают на сиюминутную злобу дня и все. Тоже мне, стратеги, мля.....
irdo 24 августа 2018 | 13:44
tv_victim:
Ха! Да у правительства вообще нет планов! НИКАКИХ! Так, что-то ляпают на сиюминутную злобу дня и все. Тоже мне, стратеги, мля.....
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Мечутся загнанными крысами, боясь признать, что искандеры больше не смеются,
что санкции не животворящими оказались.
agamasat 24 августа 2018 | 13:42
А повышение НДС до 20% - это не на бизнес, а на население, покупательная способность которого падает, что сказывается и на сам бизенес. Зачем там в правительстве сидят такие простофили?! Или это мошенники? А... ну тогда, ладно.)
danko1 24 августа 2018 | 13:50
agamasat: Видно, что не Путин и не правительство дураки, нагло врущие, что повышение НДС на 2% будут на повышение уровня жизни направлено, когда население в виде роста цен наверняка за товары будет не на 2% больше платить, а на 3-5% в лучшем случае.
Власть дураками население считает, если она такой бред несет и делает, а население молчит.
rogerrabbit 24 августа 2018 | 14:09
agamasat: повышение НДС до 20% - это не на бизнес, а на население
причем, на то население, которое более бедное
чем беднее слой населения, тем выше на него нагрузка НДС
pilot_ii 24 августа 2018 | 13:43
сказали будут отбирать бизнес целиком
hiryrg 24 августа 2018 | 14:00
pilot_ii: 100% грабеж среднего и малого бизнеса!
tvitov66 24 августа 2018 | 14:13
hiryrg: не грабёж, а экспроприация!
xuato 24 августа 2018 | 13:47
Наверное налоговую нагрузку в виде кеша занесли кому надо по чину, вот вопрос и снялся. Когда труба слабо дует в ЕС, будут стричь всех. Се ля ви.
income 24 августа 2018 | 13:48
Мне кажется, это позорно, когда чиновники вызывают бизнесменов и предлагают им в чем-то поучаствовать. Именно это и называется коррупцией. Не?
sbk 24 августа 2018 | 13:52
Полгода назад не было планов по повышению пенсионного возраста.
tks 24 августа 2018 | 13:56
Планов повышения нет, зато планы "добровольного" изъятия есть. Иначе зачем группу создавать?
Г-н Силуанов, так вы же НДС повысили, - ах, да, это же не на бизнес направлено, а на массы.
sbk 24 августа 2018 | 13:58
tks: НДС на США направлен. Не зеркально.
zukus 24 августа 2018 | 13:59
Ремейк сериала "Глухарь" - в гл. ролях Антон Силуянов и Андрей Белоусов. Один запугивает, другой обнадеживает. И так пока подозреваемые не напишут "явку с повинной". :)
curhatuy6 24 августа 2018 | 14:01
Рассмешил!!! А у нас разве только налоги являются "нагрузками"? Маленькая тележка налогов и БОЛЬШОЙ воз "остального":)))
krysodav2 24 августа 2018 | 14:08
Обязательно что-нибудь придумают для отъема денег! Тут они мастаки!
krysodav2 24 августа 2018 | 14:19
Значится скоро будут!