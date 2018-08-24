В окрестностях Берлина из-за сильных пожаров вчера были эвакуированы три населенных пункта

Благодаря слаженной работе спасателей жертв и разрушений удалось избежать. Причина возгорания пока не установлена.

Около десяти часов вечера в четверг по всем каналам радио и телевидения земель Берлин и Бранденбург начались предупреждения о крупных лесных пожарах в 50 километрах юго-восточнее германской столицы. Жители должны были срочно покинуть свои дома, взяв только все самое необходимое. Предполагается, что возгорание произошло одновременно в нескольких местах. Пожар охватил площадь величиной около 600 гектаров, в отдельных населенных пунктах огонь на сто метров подошел к жилым домам. В тушении принимали участие вертолеты и около 600 пожарных с водометами, а также специальным оборудованием.

В лесном массиве были проделаны широкие просеки для остановки огня. Около 500 жителей были временно помещены в спортивные залы близлежащих деревень. Тушение пожара осложнялось взрывами снарядов, оставшихся в земле после Второй мировой войны. Именно в этих местах тогда отмечались интенсивные боевые действия. Эксперты считают большой удачей, что во время исторической засухи на территории Бранденбурга возникло только два крупных пожара. Однако немецкие ученые предупреждают о том, что в результате климатических изменений подобные длительные засухи вскоре могут стать обыденностью. Поэтому в Германии обсуждается приобретение многофункциональных пожарных самолетов.

Сегодня утром пожары еще не были окончательно потушены, однако правительство земли Бранденбург рассчитывает, что вечером жители могут вернуться в свои дома. Между тем жителям столицы рекомендовано держать окна и двери закрытыми из-за принесенного ветром дымового облака.