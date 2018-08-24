В РПЦ не одобрили инициативу новосибирского вуза, где перед визитом священников прикрыли обнаженные статуи

«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет», — написал в соцсетях глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, организаторы мероприятия переусердствовали. «А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И, кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?», — прокомментировал Легойда. Накануне днем в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна в фойе первого этажа прикрыли тканью статуи обнаженных мужчин и женщин. Как сообщает издание «Новосибирск онлайн», это было сделано, чтобы не смутить представителей местной епархии, которые пришли на проходящее в стенах вуза мероприятие в рамках форума «Новосибирск — город безграничных возможностей».

Ранее в Новосибирске уже было несколько скандалов, связанных с реакцией местных священников. Самый громкий из них – это увольнение директора местного театра из-за оперы «Тангейзер».