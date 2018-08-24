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13:03, 24 августа 2018

В РПЦ не одобрили инициативу новосибирского вуза, где перед визитом священников прикрыли обнаженные статуи

«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет», — написал в соцсетях глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с  обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, организаторы мероприятия переусердствовали. «А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И, кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?», — прокомментировал Легойда. Накануне днем в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна в фойе первого этажа прикрыли тканью статуи обнаженных мужчин и женщин. Как сообщает издание «Новосибирск онлайн», это было сделано, чтобы не смутить представителей местной епархии, которые пришли на проходящее в стенах вуза мероприятие в рамках форума «Новосибирск — город безграничных возможностей».

Ранее в Новосибирске уже было несколько скандалов, связанных с реакцией местных священников. Самый громкий из них – это увольнение директора местного театра из-за оперы «Тангейзер».

Комментарии

22

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zemljanka 24 августа 2018 | 13:07

"... - он и лоб..."

gordy 24 августа 2018 | 13:09




Просвещённые люди, а тут такая дикость?

luger_max_otto 24 августа 2018 | 13:15

Это кто просвещенные? Чаплин (не Чарли)? Гундяев с волшебными часами? Или прогибающиеся под них руководители университета?

novyrusich 24 августа 2018 | 13:08

Запуганные новосибирцы уже и не знают как попам потрафить.
И вот опять не угодили.
хотя ведь благие намерения были.
высшие чины церковные ведь монахи и голых баб им видеть не положено. Соблазн ведь.

zapadnay 24 августа 2018 | 13:12

Да уж, как это странно и дико все в 21-ом веке.
Ну просто дикость.

rogerrabbit 24 августа 2018 | 13:39

zapadnay: как это странно и дико все в 21-ом веке

что поделать?
закон о защите чувств никто не отменял
сесть никому не хочется
зачем рисковать?
лучше завесить тряпочками

igorkot____1 24 августа 2018 | 13:48

zapadnay: Просто побоялись, вдруг возбудятся эти "посетители" от этих скульптур. Потом греха не оберешься.

irdo 24 августа 2018 | 13:54

igorkot____1:
Просто побоялись, вдруг возбудятся эти "посетители" от этих скульптур. Потом греха не оберешься.
==============
А на Большом театре Аполлон голенький.
И на сторублевке тоже.
КАРАУЛ.
Куда РПЦ смотрит?

kasperyan 24 августа 2018 | 13:23

novyrusich: Получается попы настолько слабы духом, что при виде статуй у них соблазн встает. А люди простые это мраморное творчество и вовсе не замечают. Может, у служителей какие-то проблемы с подходом?

cromwel 24 августа 2018 | 13:11

Может они шли как раз посмотреть а им кайф обломали

eniro 24 августа 2018 | 13:12

В целом-то, чаще встречал адекватных "служителей культа". Легойда из их числа. Наверное, высшее образование получил до Духовной академии...

platonnekafrin 24 августа 2018 | 13:14

Вечный спор между обнаженкой и фетишем...

navsegda 24 августа 2018 | 13:16

Библия вообщем книжка скабрезная , живописует весьма неприглядные деяния , как к примеру благочестивый праведный Лот , спасшись из Содома трахнул обеих своих дочерей по пьяне в пещере , при чём по их инициативе

kasperyan 24 августа 2018 | 13:26

navsegda: Я, читая Ветхий Завет, многократно испытывал отвращение от этих генитально-половых подробностей. Сорокину еще учиться и учиться)

timwlad86 24 августа 2018 | 13:42


Исходные намеренья жителей Сдома. Они хотели заняться мужеложеством с гостями Лота вовсе не потому, что имели, как говорится сегодня, "нестандартную сексуальную ориентацию", а потому, что совершением полового акта над пришельцами они намеревались максимальным образом надругаться над ними, наказать за то, что они осмелились войти в город и воспользоваться гостеприимством его жителя. И действительно, если бы главным пороком жителей был гомосексуализм, зачем им нужно было требовать выдать им именно пришельцев? Могли бы найти удовлетворение своей страсти с другими жителями.

Лот, несмотря на то, что жил в Сдоме, не принял еще эту извращенную философию, и поэтому был готов предоставить гостям кров, и даже пожертвовать своими дочерями, чтобы защитить достоинство гостей. Это показывает, что при всем том, что поведение Лота может быть и было далеко от идеала, он не погряз в грехе Сдома, и заслуживает спасения. И в результате спасен он, и спасены две дочери, которые готовы были пожертвовать собой для спасения гостей.

Ангел выводит Лота и его дочерей из города Сдом, обреченного на разрушение.
И далее после того как они покинули садом который был разрушен ,а они спаслись,все бросились толковать,а чё так,только одна семья спаслась как единое целое,когда как все погибли за свои прегрешения.Ну и прилепили им инцест,мол у них это от любви друг другу .
Хотя в реальности инцеста не было,Лот с дочерьми в едином порыве спасти других пожертвовав собой действовали как Христос ,так же как это произошло с Нойем.
К стати,там тоже путаница кто была жена у Нойя.
Не воспринимали ищё в те времена Христианство,всё воспринимали как отношения Каина и Авеля между всеми.
Ну это как в западном толковании коммунизма ,где все спят в одном бараке ,вот что такое коммунизм.
Умалчивая что все династии в европейских королевских домах средних веков был сплошной инцест.

gs1112 24 августа 2018 | 13:46

timwlad86: Воспоминания очевидца.

timwlad86 24 августа 2018 | 13:55

gs1112: Воспоминания очевидца.
--------------
Да неее. Просто некоторые смотрят в книгу и видят фигу.Об этом уровне образования протестантов с интеллектом горилл,что не могут логически мыслить дальше второго слова говорили и в министерстве образования в Европе и в США.

nikolaitschi 24 августа 2018 | 13:47

Слава богу, а то директорам школ пришлось бы глобусы плющить.

agamasat 24 августа 2018 | 13:48

млин, их и не поймешь! Ну да ладно: скульптуры накрыли для сохранности, чтобы попы не бросились лобзать и, часом, не повредили достоинства произведений искусства.

ed10075 24 августа 2018 | 13:57

Идиоты, под лозунгом "Город безграничных возможностей", решили ограничить местных попов в удовольствии лицезреть обнаженные фигуры.

peresvet73 24 августа 2018 | 14:05

Теперь не только ФСО охраняет отделённого от государства патриарха за госсчёт, но и прокуратура и суды обслуживают идеологические интересы РПЦ. Клерикалы из РПЦ всё больше получают от Путина прав влиять на светскую жизнь, пока ещё относительно свободного, народа России.

curhatuy6 24 августа 2018 | 14:07

Прикрыли, ну и что! От греха подальше. Вон и Facebook банит Рубенса. Дожили:)))

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