Порошенко: Украина должна сделать свою независимость необратимой

Украина должна сделать свою независимость необратимой и исключить возможность возвращения в зону российского влияния. Об этом заявил Пётр Порошенко, выступая на военном параде в Киеве. По его словам, Украина разрывает все оковы, которые связывают её с Российской империей, с Советским Союзом. Порошенко подтвердил, что внесёт в Верховную Раду законопроект, который закрепляет в Конституции курс на вступление в НАТО.

Сегодня отмечается 27 годовщина независимости Украины. В Киеве проходит самый масштабные за последние годы военный парад.