Порошенко: Украина должна сделать свою независимость необратимой
Украина должна сделать свою независимость необратимой и исключить возможность возвращения в зону российского влияния. Об этом заявил Пётр Порошенко, выступая на военном параде в Киеве. По его словам, Украина разрывает все оковы, которые связывают её с Российской империей, с Советским Союзом. Порошенко подтвердил, что внесёт в Верховную Раду законопроект, который закрепляет в Конституции курс на вступление в НАТО.
Сегодня отмечается 27 годовщина независимости Украины. В Киеве проходит самый масштабные за последние годы военный парад.
Комментарии42
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jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 13:06
Порошенко перед выборами окучивает пустоголовых майданутыххх бандерлогофф, смешно)))
Самое смешное, что более 80% местной ботвы на "Эхо" - это скакуны из нэзалэжной. Как они критикуют Путю, как их беспокоит положение дел в России. Но о Порошенко, который в 100 раз больший лжец и коррупционер, чем Путя ни слова, молчат в тряпочку хохлята. Лживые лицемеры, не знаю, есть ли на планете более лживый и лицемерный народец, чем майданутые бандерлоги...хе-хе.
Порошенко (Вальцман он, почему его все назыывают Порошенко?) - точно не дебил. Миллиардер. А Миллиардер не может быть дебилом по определению. Если уж кто дебил - так это Янукович. Которого мастерски убрал Порошенко и САМ начал доить Украину. Скоро уедет на ПМЖ в Израиль, заберёт свои миллиарды и вложит в Израильскую экономику. Будет жить по-соседству с Коломойским, который достаточно надоил на Украине))
Вопрос ботве. Почему Украинцы всегда выбирают или дебилов или мошенников? Порошенко, Ющенко, Кучма, Янукович. Судя по всему, сейчас выберут воровку Тимошенко, на которой клейма уже негде ставить. Может быть, потому что украинцы - это эволюция бандерлогов? Бандера, бандерлоги - это не случайое созвучие...хе-хе.
Украинцы смешно заявляют, что у них НАСТОЯЩИЕ выборы
Сократ: "Самый лучший раб тот, который считает себя свободным" (с)
Поэтому каждый новый правительУкраины имеет украинцев всеми способами, в том числе и извращёнными)))....
jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 13:09
jjuddgge_ddrredd: ЗЫ.Я с утра до вечера критикую здесь Путю, нехорошие слова о нём пишу. Ибо он их заслужил.
Но вы, майданутые бандерлоги, тоже критикуете только...Путю))). Ни разу о вашем Порошенко плохого слова не прочитал ни от одного бандеротролля.
Да, Путя - лжец и коррумпирован. Я, гражданин РФ, об этом пишу.
Но ваш Порошенко лжец и коррупционер в квадрате по отн. к Путе. И ни слова критики в адрес порошенко от бандерлогов, молчат в тряпочку. Лицемерные ничтожества)))
Отвечать ответно ботве на их "ответы" Мне - не буду)))). Потому что ботва не отвечает. Мне на самом деле было бы интересно прочесть умный, ПРЕДМЕТНЫЙ ответ на Мои актуальные комменты. Даже если в этом ответе выражалось бы несогласие со Мной. Но ботва не способна такое. Ботва делает только т.н. высеры. Это форма существования ботвы.....хе-хе.
poluputing 24 августа 2018 | 13:29
jjuddgge_ddrredd: Порошенко был предпринимателем и за 4 года его активы сократились более чем в 4 раза. иКакие и откуда денежки имеет ваш главковерх, вот в чём вопрос. А вы о каких- то квадратах
poluputing 24 августа 2018 | 13:36
jjuddgge_ddrredd: вот это сплошное хамство эмоционально двинутого мокшанца вы называете актуальными комментами. Вам , видимо, уже рупиями платят?
ukraminadozemljudobrjt 24 августа 2018 | 13:06
Показывает старую советскую технику и рассказывает про разрывы, обезьяна в вышиванке.
novyrusich 24 августа 2018 | 13:12
ukraminadozemljudobrjt: Советская техника на 2/4 собиралась в Украине и на 1/4 в Белоруссии.
А теперь вот Россия осталась без ракет Южмаша, без вертолетных двигателей и корабельных двигателей тоже.
да и много что еще в Украине производилось, что Россия до сих пор не может произвести.
ukraminadozemljudobrjt 24 августа 2018 | 13:19
novyrusich: Ну и где же украинские ракеты, самолеты и корабли?
navsegda 24 августа 2018 | 13:23
ukraminadozemljudobrjt: Самолёты Ан производятся , ракеты они не могут делать по договору
ukraminadozemljudobrjt 24 августа 2018 | 13:25
navsegda: Производятся но никто их не видит.
dmast79 24 августа 2018 | 13:33
navsegda: Производятся ... но только в России! На Воронежском и Ульяновском авиазаводах!
poluputing 24 августа 2018 | 13:31
ukraminadozemljudobrjt: крылатую давеча опробовали, нормально, прицельно. Была бы раньше, если бы ваш генерал Лебедев- министр обороны при Янеке, не закрыл разработку
dmast79 24 августа 2018 | 13:54
poluputing: Видос попадания по цели есть? Или только слова турчинова?
kiever 24 августа 2018 | 14:10
novyrusich: "в украине" портос минстецевский.. а пока, гордость ураинской техники это новейший танк "азовец" из мусорных баков, пьяный боевик из "нац.батальонов" да нацисткое приветствие времен гитлеровских коллаборантов
eniro 24 августа 2018 | 13:21
ukraminadozemljudobrjt: Маемо тэ, що маемо. Ну, а ты обезьяна, чем отличаешься? Косовороткой?
ttyug 24 августа 2018 | 13:06
Не волнуйся, Порась, смерть явление необратимое....
poluputing 24 августа 2018 | 13:26
ttyug: да , но Путин постарше, и ботокс даром не проходит
parasuk_ 24 августа 2018 | 13:07
Похоже, петюня таки засадил стакан-другой перед парадом :)
novyrusich 24 августа 2018 | 13:14
parasuk_: тебе засадил разок другой, да?
теперь ты отдыхаешь, а после парада он продолжит засаживать?
ну передохни.
indeezjoe 24 августа 2018 | 13:09
Под впечатлением от речи верховного главнокомандующего укров солдат почетного караула потерял сознание... Петро Шоколадный как-то плохо влияет на своих солдат - уже не в первый раз они падают в обморок...
;-))
poluputing 24 августа 2018 | 13:34
indeezjoe: речь и вправду отменная, это вам не польку-бабочку с престарелой фройляйн исполнять, сочась ботоксом
stakanoff 24 августа 2018 | 13:56
poluputing: От этой "отменной" речи действительно случилось обещанное "землетрясение" в Москве. Правда, от смеха.
javva_100 24 августа 2018 | 13:16
Прощай неадекватная кровавая Московия!
dmast79 24 августа 2018 | 13:35
javva_100: Здравствуй, подзабытый свист панской плети!
uni_korn 24 августа 2018 | 13:24
Они под флагом ЦРУ о независимости мечтают.. Из под гнета ЦРУ хочешь выбраться, Петро?
poluputing 24 августа 2018 | 13:44
uni_korn: Вована бы с Сечиным под гнёт ЦРУ, может и вам поболее крох с барского стола досталось
uni_korn 24 августа 2018 | 13:57
poluputing: Так у тебя на месте доброго барина-царя теперь ЦРУ.. Поздравляю! Огромная перемена к лучшему. Надо закрепить навечно, скорей,скорей, а то крошки падать перестанут. Давай споем.. Боже ЦРУ храни.. (батюшка кормилец) Ручку на сердце не забудь положить..
pravdatut 24 августа 2018 | 13:26
В Киеве прошел военный парад в честь 27-летия независимости и 100-летия возрождения государственности Украины. В 1918г была создана Украинская Независимая Республика ( УНР) , которая была задушена росийскими войсками.
dmast79 24 августа 2018 | 13:38
pravdatut: Раз УНР создавать можно, то и ДНР и ЛНР - тоже?! Тем более, их российские войска не задушат.
poluputing 24 августа 2018 | 13:46
dmast79: два брата-шахтёра получили пенсию в Димитрове(Украина) и в ДНР. В Украине 10800 грн. в Днр 2500 рубл. Почувствуйте разницу
stakanoff 24 августа 2018 | 13:51
pravdatut: Клянь на карту УНР, а потом на карту УССР, кастрюля. Большевики так "задушили" УНР, что в итоге прирезали к ней кучу русских земель, Включая Харьков, Днепропетровск, Луганск, Донецк, Одессу и т.д., да еще и польских земель добавили.
eduard53 24 августа 2018 | 13:32
ИМХО, никто не сделал столько для окончательного разрыва Украины с Россией -
никакие майданы и "жидобандеровцы" - сколько злобно-ополоумевшее кремлеворьё ...
stakanoff 24 августа 2018 | 14:02
eduard53: Что же это за "разрыв", если товарооборот с Россией растет все эти годы, а Окраина полностью зависит от поставок угля и прочих энергетических ресурсов из России? Не подскажешь, майданутый?
pravdatut 24 августа 2018 | 13:38
Л.Шевцова: Архитектором нашей внешней политики, посадившей Россию в лужу, конечно, является Кремль. Но справедливости ради нужно назвать и тех, кто разделяет ответственность за то, что мы оказались там, где оказались:
- это российский политический класс, который десятилетиями причитал об "унижении" со стороны Запада и призывал к возмездию за отсутствие должного уважения;
- это отечественные "эксперты", вопившие изо всех розеток, что эпоха Запада завершилась, Америка сдала себя в утиль, а потому с Западом можно не церемониться;
- это западные лидеры (Шредер, Берлускони, Саркози, Ширак и прочие), которые пели в ухо российскому президенту то, что он хотел услышать;
- это европейские лидеры (как напр., венгерский премьер Орбан), научившиеся обменивать про-кремлевскую риторику на безвозмездную российскую помощь;
- это западные интеллектуальные гуру, журналисты и прочие деятели, за российские деньги убеждавшие мир, что у России есть основания обижаться. А потому Россия имеет право бить стекла в чужих домах.
https://24tv.ua/blog_sotsmerezhi_tag5435
dmast79 24 августа 2018 | 13:48
pravdatut: Шевцова и впрямь оказалась не там, где хотела. Либералов-прозападников отодвинули, вот они и скулят. Знают ведь, или догадываются - что по мере разрастания конфликта с Западом их будут отодвигать всё дальше и дальше, пока отдельные тугие или упоротые не обнаружат себя отодвинутыми на самую Колыму ))
poluputing 24 августа 2018 | 13:57
dmast79: Они то обнаружат себя в Европе и Америке, а вот вы, бедняга, с накоплеными рупиями, с удивлением очнётесь в Ямало- Ненецком Ао, а может в Чечне?
piterjanis 24 августа 2018 | 13:42
остаточнепрощевай(с) Тьфу.
poluputing 24 августа 2018 | 13:59
piterjanis: это вы - прыщавый , а мы вам остаточно говорим " Прощавайте , крысобратья"
agamasat 24 августа 2018 | 13:50
Всенепременно! Иначе, не стоило бы и затевать. Пожелаем успехов Украине на этом праведном пути! Но сколько же им придется перелопатить у себя вдоль и поперек - уму не постижимо!
poluputing 24 августа 2018 | 14:12
agamasat: спасибо, и вы подтягивайтесь , а то отстанете навсегда
xuato 24 августа 2018 | 13:51
Сначала надо провести трибунал над теми кто отдал ЯО за спасибо, кто порезал 5000 танков за взятки от РФ и ЕС и США, надо расстрелять судей Конституционного суда за госпереворот для мыры Януковича и его донецких выродков. Вот тогда оно конечно будет прогресс.
stakanoff 24 августа 2018 | 14:10
xuato: Давай, вызволяй Наденьку из тюряги! Вона все зробыть! )))
mikr 24 августа 2018 | 13:55
Уже становится недоброй традицией регулярное падение в обморок солдат ВСУ во время проведения торжественных мероприятий. На сегодняшнем параде в Киеве произошел очередной обморок в команде почетного караула. Эта тенденция свидетельствует о слабом здоровье украинских солдат. Причем необходимо понимать, что в роту почетного караула обычно подбирают самых крепких и здоровых. А если так, то что же тогда творится в обычных частях?