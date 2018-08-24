Индия приостановила платежи по оружейным контрактам с Россией из-за санкций США.

Проблемы с оплатой начались еще в апреле этого года.

Индийские банки боятся попасть под вторичные санкции США, поскольку контракты заключены с «Рособоронэкспортом» — компанией, находящейся под ограничениями со стороны Вашингтона. Так объясняет сложившуюся ситуацию источник «Ведомостей», близкий к российскому экспортеру оружия. По словам другого собеседника газеты, проблему приостановки индийских платежей за военные поставки из России уже активно обсуждают на разных уровнях. Источник утверждает, что стороны пытаются разрешить ситуацию к визиту в Индию президента России Владимира Путина, который состоится в октябре.

В противном случае подписание новых контрактов не состоится, отметил собеседник «Ведомостей». Одним из выходов, пишет газета, может стать переход на расчеты в национальных валютах: рупиях, юанях или рублях. Между тем в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили проблемы, связанные с индийскими платежами, и заверили, что они решаются, передает РИА Новости.

Ранее ряд индийских СМИ сообщили, что Нью-Дели и Москва готовят «дорожную карту» обхода американских санкций. Ограничения, как отмечалось, могут угрожать оборонным контрактам России и Индии на общую сумму 12 млрд долларов.