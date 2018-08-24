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13:00, 24 августа 2018

Индия приостановила платежи по оружейным контрактам с Россией из-за санкций США

Проблемы с оплатой начались еще в апреле этого года.

Индийские банки боятся попасть под вторичные санкции США, поскольку контракты заключены с «Рособоронэкспортом» — компанией, находящейся под ограничениями со стороны Вашингтона. Так объясняет сложившуюся ситуацию источник «Ведомостей», близкий к российскому экспортеру оружия. По словам другого собеседника газеты, проблему приостановки индийских платежей за военные поставки из России уже активно обсуждают на разных уровнях. Источник утверждает, что стороны пытаются разрешить ситуацию к визиту в Индию президента России Владимира Путина, который состоится в октябре.

В противном случае подписание новых контрактов не состоится, отметил собеседник «Ведомостей». Одним из выходов, пишет газета, может стать переход на расчеты в национальных валютах: рупиях, юанях или рублях. Между тем в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили проблемы, связанные с индийскими платежами, и заверили, что они решаются, передает РИА Новости.

Ранее ряд индийских СМИ сообщили, что Нью-Дели и Москва готовят «дорожную карту» обхода американских санкций. Ограничения, как отмечалось, могут угрожать оборонным контрактам России и Индии на общую сумму 12 млрд долларов.

Комментарии

33

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gordy 24 августа 2018 | 13:04

Опаньки?

(комментарий скрыт)

tvitov66 24 августа 2018 | 13:16

gordy: а сколько индусы ждали модернизации купленных кораблей? Поставок оплаченных истребителей?
Теперь наша очередь ждать - dabis mihi ego te или Quid pro quo

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indeezjoe 24 августа 2018 | 13:25

gordy: Фигопаньки! Первыми перейти на расчеты в национальных валютах по оборонным контрактам с Россией могут Китай, Индия и Турция, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
"У нас большой товарооборот с Индией, Китаем, Турцией. Это потенциально первые претенденты", - пояснил он, уточнив, что с такими странами перейти на расчеты в национальных валютах легче.

Немцы, кстати, недавно предложили организовать альтернативный SWIFT для Ирана и России...

Не зря Джефри Сакс сказал, что "В один прекрасный день США своими заявлениями просто выкинут доллар из его международной роли"...
;-))

testmeter 24 августа 2018 | 13:31

indeezjoe: "В один прекрасный день США своими заявлениями просто выкинут доллар из его международной роли" ///
Судя по динамике роста доллара, твои предсказания сбываются. Только не совсем-с...

indeezjoe 24 августа 2018 | 13:38

testmeter: Не ту динамику смотришь... Надо смотреть динамику доли валют в в общих платёжных операциях:
Доллар: 2015 - 43.89%; 2017 - 39.85% (по данным SWIFT)
;-))

galina6837 24 августа 2018 | 13:58

indeezjoe:
Значит, Штаты будут бить по SWIFT

indeezjoe 24 августа 2018 | 14:15

galina6837: SWIFT вообще-то европейская организация, и это будет означать, что Штаты усиливают торговую войну с Европой. А это значит, что противодействие долларовой зависимости будет нарастать еще быстрее

К примеру Лондонская биржа металлов (LME) планирует запустить фьючерсы на металлы с расчетами в юанях. Теперь юань может быть не только "нефтеюанем", но еще и валютой для расчетов за алюминий, цинк, медь и другие металлы. При этом Лондонская биржа — главная мировая площадка для ценообразования на эти металлы и одна из влиятельных площадок на рынке золота.

Так что пусть американские санкционисты лучше бьют себе по лбу - толку больше будет...
;-))

indeezjoe 24 августа 2018 | 13:38

testmeter: Не ту динамику смотришь... Надо смотреть динамику доли валют в в общих платёжных операциях:
Доллар: 2015 - 43.89%; 2017 - 39.85% (по данным SWIFT)
;-))

igorkot____1 24 августа 2018 | 13:46

testmeter: Да этот ватный дурачек напоминает Мишу Леотьева. Тот тоже лет 15 предрекает кончину доллара.

gonduras_on_colyma 24 августа 2018 | 13:36

indeezjoe: // сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. //
Это те же удоды, которые кричали, что санкции во благо?
Ну, тогда верь им, клоун в портянких, у тебя вариантов больше нет.
И будешь радоваться, когда тебе зарплату выдадут индийскими рупиями.
Наконец, вишенка на торт: Индия сейчас претендует на роль рабочих рук при амеровском мозге. Так альтернативные свифты можешь свернуть в трубочку и задвинуть себе в место, которым думаешь.

irdo 24 августа 2018 | 13:47

gonduras_on_colyma:
И будешь радоваться, когда тебе зарплату выдадут индийскими рупиями.
==========
Очередной нож в спину РФ.
Население притихло, не понимая то ли радоваться, то ли огорчаться.

(комментарий скрыт)

neyexo 24 августа 2018 | 14:01

indeezjoe:
не выкинут - заменить нечем
бумажные незолотые день основаны на кредибилити, и при всем маразме у доллара этого кредибилити больше
С начала 2000-х ждут, что евро сравняется с долларом по значению - но евро зависит от каждого чиха в каждой из 27 стран

snikkersnepper 24 августа 2018 | 14:02

indeezjoe:

На нонешней Армии-2018 уже есть первые контракты в нацвалютах. Люди работают, можно не сомневаться. В качестве примера - тот же петроюань, который за полгода набрал объемы продаж в половину объемов продаж Брента или WTI. "Не хочешь - не надо. Захочешь - не будет".

Если, конечно, в этом очередном творении онанимного источника есть хоть капля правды. А то, про Credit Suisse тоже писали.

А вообще, что, как всегда вдохновляет на ЭМ 1) упоротая вера во всемогущество доллара и долларизированной глобальной экономики (ах, ну да "триллион капитализации") 2) то удовольствие с которым на "либерально-демократическом" ресурсе съедаются и благословляются санкции не за то, что кого-то отравили, сбили или аннексировали, а за то, что покупают (ЗРК, газ, что угодно) не у нас, а у конкурентов. То есть это нынче считается преступлением. От которого не спасут никакие дружеские связи – на днях французские и английские авиакомпании просто отказались летать в Иран. Старшенький братец не разрешает...

ostapbey 24 августа 2018 | 13:36

gordy: таки пустат адмирала Горшкова на иголки...
Уж так он изворачивался, а ведь тот не утонет, кто должен висеть на хоть на нитке.
Суровой!!
Даже.

ostapbey 24 августа 2018 | 13:39

.......24.08.2018
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tag188 24 августа 2018 | 13:17

Санкции нам только на пользу! Теперь у нас будет меньше ненавистных долларов!
Правда, портянки?

hiryrg 24 августа 2018 | 13:18

Вот гады! А как же российско-индийский экономический форум, "дружба", индийский чай? Как же теперь...? Теперь вот и Индия?

gosha_od 24 августа 2018 | 13:19

Выход давно найден - оплата пальмовым маслом

tv_victim 24 августа 2018 | 13:19

Придется все подарить. Не впервой, чай....

navsegda 24 августа 2018 | 13:21

Индусы красавцы , грамотный кидок , сразу видно что родня цыганам

tonight 24 августа 2018 | 13:41

navsegda: Африканцы давно придумали такой кидок ещё при совке. Сколько оружия совок поставлял туда потом им всё списали. А тут сам Б-г велел, можно раше не платить. Какой хороший предлог, не подкапаешся. Правильно, зачем Индии ссорится с Америкой? Хотите ещё кому то поставлять оружие?

poluputing 24 августа 2018 | 13:23

задавитесь Крымом , однако. За пипифакс рупиями рассчитываться будете

testmeter 24 августа 2018 | 13:24

"Одним из выходов может стать переход на расчеты в национальных валютах: рупиях, юанях или рублях" /// Не забудьте про боливары и тугрики! Возможен также натуральный обмен, на репу, пеньку и пушнину

askol2016 24 августа 2018 | 13:27

Придется Путину бесплатно дарить оружие Индии. И, возможно, другим странам. Останавливать предприятия ВПК нельзя!

sbk 24 августа 2018 | 13:41

Санкции нам только на пользу! Я ведь ничего не путаю?

irdo 24 августа 2018 | 13:49

sbk:
Санкции нам только на пользу! Я ведь ничего не путаю?
============
"Искандеры" еще улыбаются, но кривенько что-то...

agamasat 24 августа 2018 | 13:45

Индия приостановила платежи по оружейным контрактам с Россией из-за санкций США.
----------------------------------------------
Если бы сейчас кто посмотрел на мое лицо, то сравнил бы мою улыбку с улыбкой чеширского кота!) Ну, просто полное удовольствие!

poluputing 24 августа 2018 | 13:52

agamasat: с начала августа не выхожу из этого состояния, лекарство от всех болезней

zhrv 24 августа 2018 | 13:49

- "может стать переход на расчеты в национальных валютах: рупиях, юанях или рублях."

Учитывая стойкую тенденцию падения рубля, - "Мы теперь этой бумагой сможем аж два бюджета наполнить, нам все на пользу!" - ну как-то так.

chahtarmukola 24 августа 2018 | 13:52

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ..

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ihor_syvoryj 24 августа 2018 | 13:52

"Хинди-руси - бхай, бхай!" (С)

mikr 24 августа 2018 | 14:05

Это станет еще одним поводом для ухода мирового сообщества от долларовой финансовой системы. Доллар стал крайне неудобной валютой, поскольку он превратился в инструмент политического давления США на окружающий мир. И неуклюжие действия американцев, возомнивших себя вершителями судеб, в ближайшее время приведут мир к отказу от доллара и к переходу к торговле с помощью многовалютной мировой финансовой системы.

leoch 24 августа 2018 | 14:10

Надо полагать российская сторона категорически отвергает предложение Индии оплачивать поставки оружия в российских рублях...

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