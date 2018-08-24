Индия приостановила платежи по оружейным контрактам с Россией из-за санкций США
Проблемы с оплатой начались еще в апреле этого года.
Индийские банки боятся попасть под вторичные санкции США, поскольку контракты заключены с «Рособоронэкспортом» — компанией, находящейся под ограничениями со стороны Вашингтона. Так объясняет сложившуюся ситуацию источник «Ведомостей», близкий к российскому экспортеру оружия. По словам другого собеседника газеты, проблему приостановки индийских платежей за военные поставки из России уже активно обсуждают на разных уровнях. Источник утверждает, что стороны пытаются разрешить ситуацию к визиту в Индию президента России Владимира Путина, который состоится в октябре.
В противном случае подписание новых контрактов не состоится, отметил собеседник «Ведомостей». Одним из выходов, пишет газета, может стать переход на расчеты в национальных валютах: рупиях, юанях или рублях. Между тем в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили проблемы, связанные с индийскими платежами, и заверили, что они решаются, передает РИА Новости.
Ранее ряд индийских СМИ сообщили, что Нью-Дели и Москва готовят «дорожную карту» обхода американских санкций. Ограничения, как отмечалось, могут угрожать оборонным контрактам России и Индии на общую сумму 12 млрд долларов.
Комментарии33
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gordy 24 августа 2018 | 13:04
Опаньки?
tvitov66 24 августа 2018 | 13:16
gordy: а сколько индусы ждали модернизации купленных кораблей? Поставок оплаченных истребителей?
Теперь наша очередь ждать - dabis mihi ego te или Quid pro quo
indeezjoe 24 августа 2018 | 13:25
gordy: Фигопаньки! Первыми перейти на расчеты в национальных валютах по оборонным контрактам с Россией могут Китай, Индия и Турция, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
"У нас большой товарооборот с Индией, Китаем, Турцией. Это потенциально первые претенденты", - пояснил он, уточнив, что с такими странами перейти на расчеты в национальных валютах легче.
Немцы, кстати, недавно предложили организовать альтернативный SWIFT для Ирана и России...
Не зря Джефри Сакс сказал, что "В один прекрасный день США своими заявлениями просто выкинут доллар из его международной роли"...
;-))
testmeter 24 августа 2018 | 13:31
indeezjoe: "В один прекрасный день США своими заявлениями просто выкинут доллар из его международной роли" ///
Судя по динамике роста доллара, твои предсказания сбываются. Только не совсем-с...
indeezjoe 24 августа 2018 | 13:38
testmeter: Не ту динамику смотришь... Надо смотреть динамику доли валют в в общих платёжных операциях:
Доллар: 2015 - 43.89%; 2017 - 39.85% (по данным SWIFT)
;-))
galina6837 24 августа 2018 | 13:58
indeezjoe:
Значит, Штаты будут бить по SWIFT
indeezjoe 24 августа 2018 | 14:15
galina6837: SWIFT вообще-то европейская организация, и это будет означать, что Штаты усиливают торговую войну с Европой. А это значит, что противодействие долларовой зависимости будет нарастать еще быстрее
К примеру Лондонская биржа металлов (LME) планирует запустить фьючерсы на металлы с расчетами в юанях. Теперь юань может быть не только "нефтеюанем", но еще и валютой для расчетов за алюминий, цинк, медь и другие металлы. При этом Лондонская биржа — главная мировая площадка для ценообразования на эти металлы и одна из влиятельных площадок на рынке золота.
Так что пусть американские санкционисты лучше бьют себе по лбу - толку больше будет...
;-))
indeezjoe 24 августа 2018 | 13:38
testmeter: Не ту динамику смотришь... Надо смотреть динамику доли валют в в общих платёжных операциях:
Доллар: 2015 - 43.89%; 2017 - 39.85% (по данным SWIFT)
;-))
igorkot____1 24 августа 2018 | 13:46
testmeter: Да этот ватный дурачек напоминает Мишу Леотьева. Тот тоже лет 15 предрекает кончину доллара.
gonduras_on_colyma 24 августа 2018 | 13:36
indeezjoe: // сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. //
Это те же удоды, которые кричали, что санкции во благо?
Ну, тогда верь им, клоун в портянких, у тебя вариантов больше нет.
И будешь радоваться, когда тебе зарплату выдадут индийскими рупиями.
Наконец, вишенка на торт: Индия сейчас претендует на роль рабочих рук при амеровском мозге. Так альтернативные свифты можешь свернуть в трубочку и задвинуть себе в место, которым думаешь.
irdo 24 августа 2018 | 13:47
gonduras_on_colyma:
И будешь радоваться, когда тебе зарплату выдадут индийскими рупиями.
==========
Очередной нож в спину РФ.
Население притихло, не понимая то ли радоваться, то ли огорчаться.
neyexo 24 августа 2018 | 14:01
indeezjoe:
не выкинут - заменить нечем
бумажные незолотые день основаны на кредибилити, и при всем маразме у доллара этого кредибилити больше
С начала 2000-х ждут, что евро сравняется с долларом по значению - но евро зависит от каждого чиха в каждой из 27 стран
snikkersnepper 24 августа 2018 | 14:02
indeezjoe:
На нонешней Армии-2018 уже есть первые контракты в нацвалютах. Люди работают, можно не сомневаться. В качестве примера - тот же петроюань, который за полгода набрал объемы продаж в половину объемов продаж Брента или WTI. "Не хочешь - не надо. Захочешь - не будет".
Если, конечно, в этом очередном творении онанимного источника есть хоть капля правды. А то, про Credit Suisse тоже писали.
А вообще, что, как всегда вдохновляет на ЭМ 1) упоротая вера во всемогущество доллара и долларизированной глобальной экономики (ах, ну да "триллион капитализации") 2) то удовольствие с которым на "либерально-демократическом" ресурсе съедаются и благословляются санкции не за то, что кого-то отравили, сбили или аннексировали, а за то, что покупают (ЗРК, газ, что угодно) не у нас, а у конкурентов. То есть это нынче считается преступлением. От которого не спасут никакие дружеские связи – на днях французские и английские авиакомпании просто отказались летать в Иран. Старшенький братец не разрешает...
ostapbey 24 августа 2018 | 13:36
gordy: таки пустат адмирала Горшкова на иголки...
Уж так он изворачивался, а ведь тот не утонет, кто должен висеть на хоть на нитке.
Суровой!!
Даже.
ostapbey 24 августа 2018 | 13:39
.......24.08.2018
ЦАМТО
"Технодинамика" приступила к шеф-монтажу гидроустановок на индийском авианосце
Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех в соответствии с программой военно-технического сотрудничества начал выполнение шеф-монтажа судовых гидроустановок на авианосце ВМС Индии "Викрамадитья".
tag188 24 августа 2018 | 13:17
Санкции нам только на пользу! Теперь у нас будет меньше ненавистных долларов!
Правда, портянки?
hiryrg 24 августа 2018 | 13:18
Вот гады! А как же российско-индийский экономический форум, "дружба", индийский чай? Как же теперь...? Теперь вот и Индия?
gosha_od 24 августа 2018 | 13:19
Выход давно найден - оплата пальмовым маслом
tv_victim 24 августа 2018 | 13:19
Придется все подарить. Не впервой, чай....
navsegda 24 августа 2018 | 13:21
Индусы красавцы , грамотный кидок , сразу видно что родня цыганам
tonight 24 августа 2018 | 13:41
navsegda: Африканцы давно придумали такой кидок ещё при совке. Сколько оружия совок поставлял туда потом им всё списали. А тут сам Б-г велел, можно раше не платить. Какой хороший предлог, не подкапаешся. Правильно, зачем Индии ссорится с Америкой? Хотите ещё кому то поставлять оружие?
poluputing 24 августа 2018 | 13:23
задавитесь Крымом , однако. За пипифакс рупиями рассчитываться будете
testmeter 24 августа 2018 | 13:24
"Одним из выходов может стать переход на расчеты в национальных валютах: рупиях, юанях или рублях" /// Не забудьте про боливары и тугрики! Возможен также натуральный обмен, на репу, пеньку и пушнину
askol2016 24 августа 2018 | 13:27
Придется Путину бесплатно дарить оружие Индии. И, возможно, другим странам. Останавливать предприятия ВПК нельзя!
sbk 24 августа 2018 | 13:41
Санкции нам только на пользу! Я ведь ничего не путаю?
irdo 24 августа 2018 | 13:49
sbk:
Санкции нам только на пользу! Я ведь ничего не путаю?
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"Искандеры" еще улыбаются, но кривенько что-то...
agamasat 24 августа 2018 | 13:45
Индия приостановила платежи по оружейным контрактам с Россией из-за санкций США.
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Если бы сейчас кто посмотрел на мое лицо, то сравнил бы мою улыбку с улыбкой чеширского кота!) Ну, просто полное удовольствие!
poluputing 24 августа 2018 | 13:52
agamasat: с начала августа не выхожу из этого состояния, лекарство от всех болезней
zhrv 24 августа 2018 | 13:49
- "может стать переход на расчеты в национальных валютах: рупиях, юанях или рублях."
Учитывая стойкую тенденцию падения рубля, - "Мы теперь этой бумагой сможем аж два бюджета наполнить, нам все на пользу!" - ну как-то так.
chahtarmukola 24 августа 2018 | 13:52
ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ..
ihor_syvoryj 24 августа 2018 | 13:52
"Хинди-руси - бхай, бхай!" (С)
mikr 24 августа 2018 | 14:05
Это станет еще одним поводом для ухода мирового сообщества от долларовой финансовой системы. Доллар стал крайне неудобной валютой, поскольку он превратился в инструмент политического давления США на окружающий мир. И неуклюжие действия американцев, возомнивших себя вершителями судеб, в ближайшее время приведут мир к отказу от доллара и к переходу к торговле с помощью многовалютной мировой финансовой системы.
leoch 24 августа 2018 | 14:10
Надо полагать российская сторона категорически отвергает предложение Индии оплачивать поставки оружия в российских рублях...