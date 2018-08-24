«Военторг» создал замену американскому сникерсу

Теперь в рационе военнослужащих появится шоколадный батончик под брендом «Армия России». Гендиректор «Военторга» Владимир Павлов сообщил РБК, что попробовал его, и он ему понравился. Торговые автоматы должны содержать российскую продукцию, а не американскую, считает Павлов.