«Военторг» создал замену американскому сникерсу
Теперь в рационе военнослужащих появится шоколадный батончик под брендом «Армия России». Гендиректор «Военторга» Владимир Павлов сообщил РБК, что попробовал его, и он ему понравился. Торговые автоматы должны содержать российскую продукцию, а не американскую, считает Павлов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 24 августа 2018 | 12:39
наверняка это немецкий "марс"
mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 12:39
Хорошее решение.
Также можно обстреливать врага из этих автоматов этими батончиками!
Какова их скорострельность и калибр?
sokal123 24 августа 2018 | 12:42
mikhail_spb_: Батончик "бук" , меткий.