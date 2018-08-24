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12:36, 24 августа 2018

Владимир Путин сменил посла в Белоруссии

Им стал Михаил Бабич, который до этого был полпредом президента в Приволжском Федеральном округе. Бабич также будет теперь представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с соседней страной. Ему 49 лет.
Разговоры о смене посла в Белоруссии велись на протяжении последних месяцев. Назывались разные кандидатуры, в том числе, Александра Ткачева и Владислава Суркова. На днях на переговоры с Владимиром Путиным в Сочи приезжал Александр Лукашенко.

Думский комитет по делам СНГ одобрил кандидатуру Михаила Бабича на должность посла России в Белоруссии в конце июля. Ранее нашу дипмиссию в Минске возглавлял Александр Суриков. Он занимал этот пост с 2006 года.

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