Как стало известно «Коммерсанту», об этом Ассоциация Европейского бизнеса в своём письме предупреждает правительство. В документе идёт речь, в частности, о поставках сухого обезжиренного молока и молочной сыворотки. Это пищевые ингредиенты для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого.