Ассоциация Европейского бизнеса: Ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии — угроза рос.пищевой промышленности
Как стало известно «Коммерсанту», об этом Ассоциация Европейского бизнеса в своём письме предупреждает правительство. В документе идёт речь, в частности, о поставках сухого обезжиренного молока и молочной сыворотки. Это пищевые ингредиенты для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого.
Комментарии2
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proxxit 24 августа 2018 | 12:40
Ассоциация Европейского бизнеса точит за белорусское сухое молоко - смешно...
democ 24 августа 2018 | 12:41
Пальмовое масло всё заменит. А если подключить российских умельцев от пищевой промышленности, эти кудесники любому сырью смогут найти замену. Лишь было сытно и вкусно пахло.