Заместитель главы МИДа РФ С. Рябков: Москва не может ответить на санкции США со стопроцентной зеркальностью
По словам зам.главы ведомства Сергея Рябкова, Россия не может тягаться с Соединёнными Штатами в экономике, так как у нас разные весовые категории. В интервью журналу «Международная жизнь» он подчеркнул, что Москва намеренно оставляет неопределённость в вопросе об ответных мерах. В конечном итоге решение принимает президент.
Комментарии8
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tvitov66 24 августа 2018 | 12:37
неужто прозрел? Не опохмелился пади
hastings 24 августа 2018 | 12:39
tvitov66: просто предупреждает, что отвечать будем асимметрично и самым неожиданым, даже удивляющим и застающим врасплох, образом. Запад вздрогнет.
speculyant 24 августа 2018 | 12:42
hastings: Запад-то вздрогнет,а нам переодеться во все чистое? :0(
mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 12:37
Может, ответить на санкции США со 146%-ной зазеркальностью?
Уж на это-то они способны.
sokal123 24 августа 2018 | 12:40
mikhail_spb_: Да уж .... Будут мстить своему же народу ,Воронежу ,пенсионерам ,детям , инвалидам . Вот и ответ готов .
tvitov66 24 августа 2018 | 12:41
mikhail_spb_: да у нас столько сирот не осталось ... но можем отыграться на будущих пенсионерах
platonnekafrin 24 августа 2018 | 12:39
А наклейки про "чмо"!? Их то мы же можем повторить!
danko1 24 августа 2018 | 12:39
Москва ответить не может на санкции США в связи с мизерностью товарооборота, поэтому будет по своему населению "бомбить".
А забрать свои вклады награбленного и продать недвижимость в США правящее ворьё не желает?
Ведь это был бы действительно очень реальный ответ, да и России польза.