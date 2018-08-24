Россия и Индия пытаются урегулировать проблему с платежами по оборонным контрактам
Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Ранее газета Ведомости написала, что Индия не платит с апреля этого года. Это связано с введенными санкциями против Рособоронэкспорта.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 12:35
Действительно, почему бы Индии на расплачиваться за российское оружие чаем?
Российское народонаселение с теплотой вспоминает любимые пачки чая со слоном!
democ 24 августа 2018 | 12:36
Огурцами пусть расплачивается. Или ждёт, когда Россия долг спишет? А что, нам не привыкать...
tks 24 августа 2018 | 12:41
Странно, а что путинские рупиями то не берут, ведь что $, что € - едино мусор, а не деньги! Вот рупия - это мощь!