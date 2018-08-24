Российские клубы успешно стартовали в раунде плей-офф футбольной Лиги Европы

И Зенит, и Уфа сохраняют шансы на выход в групповую стадию турнира.

Футболисты Зенита долго раскачивались в домашней игре против норвежского Мольде. Причем, действовать согласно пословице – Пока гром не грянет – стало для питерского клуба традицией.

Как и в недавней игре Чемпионата с Уралом, Зенит пропустил первым. И только после этого включил серьезные обороты. Настоящим лидером команды вновь проявил себя Артем Дзюба. Который сперва сравнял счет, а затем предоставил возможность отличится вышедшему на замену Заболотному. Точку в матче поставил Мевля. 3-1 в пользу Зенита.

Уфа в матче с Рейнджерс, да еще на выезде, явно не была фаворитом. Но выглядела вполне достойно. Забить шотландцы сумели лишь однажды. А вот уфимцы свои голы, приберегли, хочется верить, на домашнюю встречу.

Ответные матчи Лиги Европы пройдут 30 августа.