Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике

Как выяснили эксперты, защитный автомат, который должен был немедленно отключить прибор, оказался неисправным.

Для экспертизы, назначенной по заданию Следственного комитета, независимые специалисты изучили несколько десятков мешков с обгоревшим электрооборудованием, пишет газета «Коммерсантъ». По ним эксперты выяснили, что проводка в ТЦ «Зимняя вишня» находилась в плохом состоянии. В частности, сечение каждого провода было занижено по сравнению с расчетными показателями. Это, как считают специалисты, привело к перегреву и разрушению термоизоляции ряда проводов. К тому же, по их мнению, трагедию в Кемерове отчасти могла спровоцировать талая вода, капавшая с крыши торгового центра с первыми весенними оттепелями. Проблемы, пишет «Коммерсантъ», заметили еще за неделю до пожара, однако им не придали значения. Где же произошло возгорание, с абсолютной точностью специалисты установить не могут: при этом, на основе данных видеонаблюдения, они полагают, что случилось оно над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками.

В результате пожара в «Зимней вишне» в конце марта погибли 60 человек, большинство из них – дети.