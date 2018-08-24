Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике
Как выяснили эксперты, защитный автомат, который должен был немедленно отключить прибор, оказался неисправным.
Для экспертизы, назначенной по заданию Следственного комитета, независимые специалисты изучили несколько десятков мешков с обгоревшим электрооборудованием, пишет газета «Коммерсантъ». По ним эксперты выяснили, что проводка в ТЦ «Зимняя вишня» находилась в плохом состоянии. В частности, сечение каждого провода было занижено по сравнению с расчетными показателями. Это, как считают специалисты, привело к перегреву и разрушению термоизоляции ряда проводов. К тому же, по их мнению, трагедию в Кемерове отчасти могла спровоцировать талая вода, капавшая с крыши торгового центра с первыми весенними оттепелями. Проблемы, пишет «Коммерсантъ», заметили еще за неделю до пожара, однако им не придали значения. Где же произошло возгорание, с абсолютной точностью специалисты установить не могут: при этом, на основе данных видеонаблюдения, они полагают, что случилось оно над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками.
В результате пожара в «Зимней вишне» в конце марта погибли 60 человек, большинство из них – дети.
Комментарии8
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tvitov66 24 августа 2018 | 12:11
Я не понял, они намекают что виноват Китай - производитель светодиодов и драйверов к ним или Господь Бог - создавший мир в т.ч. воду?
edward_sakash 24 августа 2018 | 12:18
tvitov66: производитель Вселенной - Большой взрыв, как утверждают отдельные астрономы, хотя возможны варианты (мультивселеннная и тп..). Создателем Бога являются невежественные дикари, которые наделили его собственными недостатками (гневливостью, страстью к убийствам по любому поводу, нетерпимостью и т.д ).
tvitov66 24 августа 2018 | 12:22
edward_sakash: Астрономы как раз видят в телескопы статичную вселенную, а большой взрыв это последствия чрезмерного употреблнения барбитуратов и кофеина у престарелых физиков-футурологов
dorin1987 24 августа 2018 | 12:29
tvitov66: Все ТЦ оснастить лучинами, огнивом и православнутыми свечами. Главное - молчать про нарушение пожарной безопасности здания и обвинять во всем бесовское электричество и виновным объявить стрелочника. Так держать.
proxxit 24 августа 2018 | 12:37
dorin1987:
Забавно, когда гидно нагнутые и гидно отыметые свидомые лохлятки лебезят перед москалями на языке агрессора, пытаясь доказать что они не людишки 2-го или 3 сорта...
Слава незалежности - укроменшам Слава!!!
vlad5522 24 августа 2018 | 12:37
tvitov66: Я мягко отвечу. Не стоит покупать китайскую фигню
pravdatut 24 августа 2018 | 12:12
Где остальные погибшие?
put__out 24 августа 2018 | 12:27
Ага, загорелся пятый диод в шестом светильнике - профи! Что тут сказать...