В Вильнюсе сегодня открывается сквер имени Бориса Немцова

Решение принял городской совет Вильнюса. На открытие приехали соратники убитого политики и дочь Бориса Немцова журналист Жанна Немцова.

Вильнюс должен стать вторым городом, который увековечит память об убитом российском оппозиционере, в конце февраля в Вашингтоне отрезок улицы у посольства России был назван именем Б.Немцова.