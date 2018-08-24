В Вильнюсе сегодня открывается сквер имени Бориса Немцова
Решение принял городской совет Вильнюса. На открытие приехали соратники убитого политики и дочь Бориса Немцова журналист Жанна Немцова.
Вильнюс должен стать вторым городом, который увековечит память об убитом российском оппозиционере, в конце февраля в Вашингтоне отрезок улицы у посольства России был назван именем Б.Немцова.
Комментарии13
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traxau_okurka 24 августа 2018 | 12:07
Троллинг ваты высшего уровня)))))))))) Бугага))))))))
ematveev 24 августа 2018 | 12:10
traxau_okurka:
Согласен:
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"...в Вашингтоне отрезок улицы у посольства России был назван именем Б.Немцова...."
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Отрезок Немцова.
У меня все.
novyrusich 24 августа 2018 | 12:16
ematveev: У тебя естественно все. ... кроме головы. Ее у тебя нет и думаешь ты задницей, а вместо мозга у тебя там то, что у всех в заднице.
Но это хорошо, что у рашистов такая истерика по поводу увековечивания памяти Немцова. вчера посольство российское в истерике билось
Значит все правильно.
proxxit 24 августа 2018 | 12:20
novyrusich:
Жаль, что Немцов поздно родился... - мог бы с Литвой и Литовскими евреями бороться с Кровавым Сталиным и русскими недочеловеками...
novyrusich 24 августа 2018 | 12:25
proxxit: насчет вас, которых ты упомянула последними ты права.
С вами он и боролся.
А настоящих русских он любил и за них боролся.
да ты и сама знаешь как он любил русских женщин и сколько детей оставил.
proxxit 24 августа 2018 | 12:32
novyrusich:
+100
Русских недочеловеками считал ваш кумир Гитлер, но что то пошло не так...
Говорят и Немцова, типа, заказала дочка, чтобы наворованное Борей не досталось киевской шлюшке...
ura_123 24 августа 2018 | 12:17
ematveev: А ты хто???
luger_max_otto 24 августа 2018 | 12:21
Нет, выражение респекта России как стране. А вата- она и есть вата.
ura_123 24 августа 2018 | 12:15
Разгневанное пощёлкивание пуканов портяноидов всё слышнее и слышнее)))
proxxit 24 августа 2018 | 12:23
ura_123:
Юрик, не педерастничай и убери свою похотливую мордочку от твоих попёрдывающих партнёров.
glotze7 24 августа 2018 | 12:39
proxxit: ...не педерастничай...
Чет у поваренка совсем с персоналом плохо, скатились на фекальную тему и там остались. Днищще.
ed10075 24 августа 2018 | 12:19
Хорошая новость.
vincenttt 24 августа 2018 | 12:25
Молодцы, что тут ещё скажешь!...Увековечивание и постоянное напоминание миру того факта, что в России уже 19 лет власть захвачена ёбн.тым как точно в своё время заметил Борис Немцов очень продуктивны!