Бывший полпред президент в Приволжском округе Михаил Бабич назначен российским послом в Белоруссии
Он сменил на этом посту Александра Сурикова, который руководил дипмиссией в течение 12 лет.
У Бабича большой послужной список. В своё время он работал в администрациях Чечни, Ивановской и Московской областей. Был депутатом Госдумы. Ещё 2 года назад его хотели назначить послом в Киеве, но власти Украины не согласились, заявляя о связях Бабича со спецслужбами.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 12:08
Странное усердие в попытках назначить этого деятеля хоть куда-нибудь.
Украина отказала, так хоть в Белоруссию.
teleo 24 августа 2018 | 12:32
Помницца Рамзан на Мишу собак спускал. А каго на Мишу будет спускать Александр Грыгорыч?
clandestino 24 августа 2018 | 12:33
Мишань, от всей души поздравляю. Давай, поаккуратнее там, не проколись.