Порошенко: Украина должна сделать свою независимость необратимой

По словам президента страны, Киев разрывает все оковы, связывающие его с Россией.

Главной задачей нынешнего поколения украинцев Порошенко назвал «необратимую независимость» без единой перспективы возвращения в зону российского влияния. Отдельно он упомянул и необходимость разорвать связи с русской православной церковью. «Не может быть свободным тело, когда душа в плену» — заявил украинский президент.

Кроме того, Порошенко снова подчеркнул готовность интегрироваться в НАТО. Он назвал украинские войска одной из лучших армий континента, которая существенно усилит восточный фланг альянса. В обмен Киев рассчитывает на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет НАТО.

Военный парад в Киеве проходит по случаю 27-летия независимости Украины. В нем принимают участие около 4,5 тысяч военнослужащих, а также военная техника и боевая авиация.

На сегодняшнем параде впервые прозвучало новое воинское приветствие. Глава Минобороны Украины Степан Полторак обратился к военнослужащим со словам «Слава Украине», участники парада ответили ему: «Героям слава!».