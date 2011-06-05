Порошенко: Украина должна сделать свою независимость необратимой
По словам президента страны, Киев разрывает все оковы, связывающие его с Россией.
Главной задачей нынешнего поколения украинцев Порошенко назвал «необратимую независимость» без единой перспективы возвращения в зону российского влияния. Отдельно он упомянул и необходимость разорвать связи с русской православной церковью. «Не может быть свободным тело, когда душа в плену» — заявил украинский президент.
Кроме того, Порошенко снова подчеркнул готовность интегрироваться в НАТО. Он назвал украинские войска одной из лучших армий континента, которая существенно усилит восточный фланг альянса. В обмен Киев рассчитывает на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет НАТО.
Военный парад в Киеве проходит по случаю 27-летия независимости Украины. В нем принимают участие около 4,5 тысяч военнослужащих, а также военная техника и боевая авиация.
На сегодняшнем параде впервые прозвучало новое воинское приветствие. Глава Минобороны Украины Степан Полторак обратился к военнослужащим со словам «Слава Украине», участники парада ответили ему: «Героям слава!».
Комментарии31
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indeezjoe 24 августа 2018 | 12:06
Одной из самых страшных российских оков является газовый транзит через Украину... С нетерпением ждем разрыва. Кстати, Гройсман уже анонсировал очередное повышение цены на газ для населения по требованию МВФ. Ось такая нэзалежнисть....
Да, и если убрать из парада в Киеве всю советскую технику, то останется пара хаммеров и самодельный неработающий как бы танк...
;-))
novyrusich 24 августа 2018 | 12:12
indeezjoe: газовый транзит через Украину это удавка на шее России и от неен никто не позволит ей избавиться.
так и будут Россию на этой удавке водить.
А с танком получилось классно. спародировали "старшего брата" бывшего.
Армата ведь не на репетиции заглохла а прямо на параде напротив Мавзолея.
и с тех пор как ее на веревке утащили так и сгинула.
на вооружение совсем новый Т-72 стал поступать.
navsegda 24 августа 2018 | 12:12
indeezjoe: Вы как управдом - Если не будут брать отключим газ !
Других аргументов нет , вы ничего не можете дать , ни технологий , ни культуры , НИЧЕГО , только пакостить
ukraminadozemljudobrjt 24 августа 2018 | 12:14
navsegda: Парад старой советской техники кабы намекают на технологии украины.
navsegda 24 августа 2018 | 12:23
ukraminadozemljudobrjt: На российских парадах тоже старая советская техника , основной танк Т-72Б , истребитель Су-35 это всё из сесесер
И в мультиках Путина тоже старые советские разработки
alexsokol777 24 августа 2018 | 12:38
navsegda:
Т72 в России давно нет.
Учи матчастт.
В России памятники советским воинам не сносят.
Это только тупые бандеры сносят всё советское, но проводят парад советской техники в зазваченном Киеве.
Идите в село к поросям и в заблёванные схроны, где вас зачали в пьчном угаре.
ostapbey 24 августа 2018 | 12:37
indeezjoe: думаешь хаммеры более управляемые чем украинские танки с Буками??
Сумлеваюсь что хаммер не подавит витрину на Крещатике.
Сделаем опыт?
Ставь матрешку с Арбата самую маленькую. Которая изображает Путина.
И посмотрим управляемость техники.
Кстати, можно провести такой же опыт с самой большой, внешней матрешкой.
С трубкой там вурдалак намаленован в пику внутренней маленькой. Которая с ботоксом..
Проведем??
Даже?
alexsokol777 24 августа 2018 | 12:07
Киевские сепаратисты лижут у америки, но их итог - уютные бараки лагеря Пермь18
navsegda 24 августа 2018 | 12:15
alexsokol777: Это ты сейчас лижешь , потому что сидишь за американским компом на Intel или amd , и стоит у тебя пиратка Windows ) будь патриотом откажись от всего пиндосовского
ihor_syvoryj 24 августа 2018 | 12:25
navsegda: Так шо-ж, он свои комменты будет на арифмометре "Феликс" тарахтеть?
navsegda 24 августа 2018 | 12:29
ihor_syvoryj: Есть отечественный "Эльбрус-401" проц аж 800Мгц , играть не сможет , но писать комменты хватит
alexsokol777 24 августа 2018 | 12:27
navsegda: Это ты сейчас лижешь , потому что сидишь за американским компом на Intel или amd , и стоит у тебя пиратка Windows ) будь патриотом откажись от всего пиндосовского
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Всё с одной методички шпарите?
Недоумок, патриотизм - это оюбовь к ролине, то есть чувство.
Покупка автомобиля, одежды, телефона и тд - это расчёт, математика.
Сравнивать чувство с расчётом невозможно, как красное с мелодичным или мокрое с квадратным.
Хотя кому жто я?
Слышь, кастрюля майданутая, а советская техника на парале - это значит вы лижете русским или коммунякам?
navsegda 24 августа 2018 | 12:33
alexsokol777: Половина этой советской техники делалась в Украине , и кстати стратегические ракеты SS-18 сатана полностью собирались в Украине , и у них весь пакет документации и огни же раньше занимались их обслуживанием
А ты просто лицемер , куесосишь запад и америку , но от их продуктов тебя за уши не оттянешь , ходишь небось в джинсах , музыку небось тоже ихнюю слушаешь , да и в кинишко пойдёшь не на Михалкова , а на что нить вкусное голливудское
ukraminadozemljudobrjt 24 августа 2018 | 12:35
navsegda: Вся советская техника делалась в корпорацией союзных республик, после развала СССР Украина ничего сама создать не смогла.
navsegda 24 августа 2018 | 12:42
ukraminadozemljudobrjt: Доля Украины в этой корпорации велика и они имеют право на эксплуатацию советского наследия , вот только сглупили и отказались от ядерного оружия в обмен на гарантию территориальной целостности , на вашу гарантию , но оказалось что москали и соблюдение договоров не совместимы
ukraminadozemljudobrjt 24 августа 2018 | 12:07
Это не оковы это поводок животное.
ufalo 24 августа 2018 | 12:26
ukraminadozemljudobrjt:
Россия не может не поставлять газ. Хоть задаром.
Нельзя законсервировать месторождения.
Сколько раз повторяют умные люди- газ нужно реализовывать здесь, в каждый сельский дом,
в каждый сад.
Вот тогда, остатки его-пожалуйста в трубу.
ura_123 24 августа 2018 | 12:07
Уже слышен разрыв пуканов ватаноидных портяноидов)))) Усё хлопчЫки, поезд ушёл...
nelibermot20 24 августа 2018 | 12:08
Шо, опять остатОчное прощевание с радянским союзом?
pravdatut 24 августа 2018 | 12:09
УП: Президент США Дональд Трамп отправил поздравление по случаю Дня независимости Украины в адрес президента Петра Порошенко.
«От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа», — говорится в послании Трампа.
«Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда раньше», — заявил глава Белого дома.
«Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ», — подчеркнул президент США.
«Правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста», — также говорится в послании.
ematveev 24 августа 2018 | 12:13
pravdatut:
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"Для получения транша от ЕС Украина должна отменить мораторий на экспорт леса-кругляка" (с) Европарламент
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"Государственный департамент США призывает Украину выполнить условия Международного валютного фонда (МВФ): повысить цены на газ для граждан"
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С Днем независимости вас, украинцы.
И ждите новых рекомендаций.
sg98 24 августа 2018 | 12:16
pravdatut:
Да ты уже второй день всрався с этой портянкой, скакломозглый. Только куй его знает где и с кем там стоят сша, но укроп как крошили в котлах Донбасса, так и крошат.. Помнится грызунам вообще сказали "Сегодня мы все грузины". Они там уплакались от счастья. А абхаззы усцались от смеца..
Пеши исчо, кастрюля. Ты вот скажи, если вы от таких бумажек претесь, так что же раньше не сказали. Неужто вам в Кремле такую куйню бы не написали, скакломозглый? )))
ostapbey 24 августа 2018 | 12:39
sg98: тебе уже и лишнюю хромосому проел ядерный двигатель??
Утеряли который не в чайнике, а в Баренцевом море.
Рядом с Курском почти даже.
ixy2 24 августа 2018 | 12:24
А газок? А уголёк? А хохлогастеры? Петя - ты шо, с глузду зъихал?
za_stalina 24 августа 2018 | 12:27
Украина в НАТО это катастрофа.
pravdatut 24 августа 2018 | 12:28
В Киеве прошел военный парад в честь 27-летия независимости и 100-летия возрождения государственности Украины. В 1918г была создана Украинская Независимая Республика ( УНР) , которая была задушена росийскими войсками.
skull__ 24 августа 2018 | 12:28
Сотый раз уже прощается. Никак проститься не может.
stakanoff 24 августа 2018 | 12:29
"Остаточне прощавай" № 523.
indeezjoe 24 августа 2018 | 12:32
В 988 году Владимир Красно Солнышко Русь крестил, а спустя тысячу с лишним лет Петр Шоколадный Украину открестил и нынче укры снова стали язычниками погаными... Так скоро и Черное море закапывать начнут...
;-))
viktor_lapin 24 августа 2018 | 12:39
Жалко что Яйценюк деньги на стену украл. Придется России кастрюлеголовых огораживать.
nata_roo 24 августа 2018 | 12:41
Кремль разводит украинских хомячков через Порося не хуже, чем российских...