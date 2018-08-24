Глава российского правительства не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы
Так утверждают в пресс-службе кабинета министров. Там дали понять, что не стоит ожидать появления Дмитрия Медведева на публике и в ближайшие дни.
Что за травма и при занятии каким видом спорта она была получена, не уточняется. Разъяснения пресс-службы правительства последовали после того, как журналисты обратили внимание на отмену мероприятий в рабочем графике Медведева.
Комментарии17
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cattt 24 августа 2018 | 11:41
Жаль, что не свернул себе шею!
luger_max_otto 24 августа 2018 | 11:44
Бутылку на ногу уронил, ага. Полную!
archibald_dandy_esquire 24 августа 2018 | 12:13
luger_max_otto:
Литрбол (Litreball) весьма опасный вид спорта - некоторые спиртсмены отходят месяц-полтора после установленных ими рекордов
vla7815 24 августа 2018 | 11:41
Ну, чуть-чуть меньше вреда от него будет пока на койке будет париться.
ansh 24 августа 2018 | 11:41
Он ещё и спортсмен?
Не верю!
Забухал, или жена поколотила за слабохарактерность...
wuwer 24 августа 2018 | 11:43
Воланчиком в глаз попало?
aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 11:43
Никак в шашки с Вовой играл, да одна на ножку упала, жаль, что другому ещё не шлёпнулось.
amrigo 24 августа 2018 | 11:43
Эх, жалко что он насмерть не убился.
platonnekafrin 24 августа 2018 | 11:44
Вот так, мешки под глазами ворочил и копчик надорвал.
neon001 24 августа 2018 | 11:57
platonnekafrin: да, выглядит он неважнецки... хотя жрет не из магнита.
ura_123 24 августа 2018 | 12:05
neon001: Может увидим его на лафете?
democ 24 августа 2018 | 12:33
ura_123: Никак нельзя. Можно испортить статистику по продолжительности жизни.
ura_123 24 августа 2018 | 12:03
Упал в бочку с Тосканским игристым?
plank1957 24 августа 2018 | 12:10
По скупости информации можно предположить, что премьер рискнул возразить пахану в ключевых вопросах.
gocman 24 августа 2018 | 12:12
По слухам волан от бадминтона попал в голову... Играл с Валуевым...
platonnekafrin 24 августа 2018 | 12:15
gocman: Так то валун попал! Я думал, Путин почки отобрал.
democ 24 августа 2018 | 12:21
Батут Рогозина подвёл...