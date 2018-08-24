Депутат Затулин отметил, что смена посла не связана с какой-либо сменой курса в отношениях с Белоруссией

Россия сменила посла в Белоруссии. Новым главой диппредставительства стал бывший полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич. Депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин отметил, что смена посла не связана с какой-либо сменой курса в отношениях с Белоруссией. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Назначение нового посла прогнозировалось. И в этом качестве Государственная Дума и СФ РФ поддержали выдвинутое предложение о назначении Бабича послом. Вопрос был лишь в том, когда это конкретно произойдет. при этом никаких изменений в отношении с Белоруссией не будет. Посол не является автором политики, у нас прерогатива внешней политики за президентом, а президент у нас все тот же», — сказал он.

По мнению К.Затулина, работа посла будет не самая легкая работа, поскольку сейчас между странами есть напряжение в таможенной сфере, «что вызывает большое раздражение как в России, так и в Белоруссии».

«Наши отношения с Белоруссией нуждаются в таком энергичном сопровождении со стороны посольства, то у меня сомнений никаких не вызывает.

Бабич в этом отношении человек более молодой, безусловно, опытный, с широкими связями, он побывал на разных должностях в России. Уровень Михаила Бабича, мне кажется, вполне соответствует данной должности», — отметил депутат.