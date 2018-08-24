Депутат Затулин отметил, что смена посла не связана с какой-либо сменой курса в отношениях с Белоруссией
Россия сменила посла в Белоруссии. Новым главой диппредставительства стал бывший полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич. Депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин отметил, что смена посла не связана с какой-либо сменой курса в отношениях с Белоруссией. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Назначение нового посла прогнозировалось. И в этом качестве Государственная Дума и СФ РФ поддержали выдвинутое предложение о назначении Бабича послом. Вопрос был лишь в том, когда это конкретно произойдет. при этом никаких изменений в отношении с Белоруссией не будет. Посол не является автором политики, у нас прерогатива внешней политики за президентом, а президент у нас все тот же», — сказал он.
По мнению К.Затулина, работа посла будет не самая легкая работа, поскольку сейчас между странами есть напряжение в таможенной сфере, «что вызывает большое раздражение как в России, так и в Белоруссии».
«Наши отношения с Белоруссией нуждаются в таком энергичном сопровождении со стороны посольства, то у меня сомнений никаких не вызывает.
Бабич в этом отношении человек более молодой, безусловно, опытный, с широкими связями, он побывал на разных должностях в России. Уровень Михаила Бабича, мне кажется, вполне соответствует данной должности», — отметил депутат.
Комментарии3
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andy66 24 августа 2018 | 11:43
ну, раз взялись отрицать - значит точно связано. Ждите зеленых человечков в Беларуси
matsuvi 24 августа 2018 | 11:45
andy66: Особенно если Затулин, известный фашист.
grigol331 24 августа 2018 | 12:36
Депутат Затулин отметил, что смена посла не связана с какой-либо сменой курса в отношениях с Белоруссией
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Костян, тебе-то откуда об этом знать, дурилка ты картонная? Или тебе велели сказать именно так? Но лучше бы ты молчал, потому как смена посла - дело обыденное, и при этом никто подобных заявлений не делает, ибо как бы повода нет и вопросов на эту тему не возникает. А теперь, учитывая кремлевскую брехливость, справедливо предположить противоположное сказанному тобой, хреновым провокатором.
Беларусы, будьте бдительны! (почти по Фучику)