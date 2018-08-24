Меркель: Европа и НАТО не являются врагами России
Об этом заявила Ангела Меркель во время встречи Тбилисского государственного университета, По её словам, Россия является важной страной в мире, и Германия хочет иметь с ней хорошие отношения. Она также подчеркнула, что строительство газопровода «Северный поток-2» не приведёт к зависимости от России.
Комментарии19
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putin2018 24 августа 2018 | 11:36
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andreykochnev 24 августа 2018 | 11:38
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
kryimzdick 24 августа 2018 | 11:39
andreykochnev:
Главные враги России - в кремле!
sanisan 24 августа 2018 | 12:13
Меркель всем заявила что с Россией она дружить будет чего и остальным советует. Россию любить надо, об это и Слепаков поет https://pikabu.ru/story/semyon_slepakov_patrioticheskayayeroticheskaya_2168454
Меркель слушайте, а США - нет, всех кто рекомендует дружить с Россией, тех слушайте, а остальных нафиг.
novyrusich 24 августа 2018 | 12:34
sanisan: Россию любить надо
-----------------\а в какой позе ее любить надо, подскажи?
а то вот она с колен хочет подняться уже давно, но не получается. Любят ее потому что. Вот и меркель туда же. А ведь женщина.
так что все нормалек. .
Да и Трамп ее как раз и хочет в этой позе любить.
proxxit 24 августа 2018 | 11:39
putin2018:
Забавно, как ты, типичный совковый холуёк, вылизал темнейшему - глубоко так, до самых до какашек...
estamp 24 августа 2018 | 11:57
putin2018: Дорогая редакция, если уж вы удаляете этого спамера и его спам, разместите тогда уж его ссылки на главной странице. Че пацан мучается?
cattt 24 августа 2018 | 11:39
НАТО не враг России, а ее мозговправитель.
sagen 24 августа 2018 | 12:25
cattt: К сожалению в Европе нет правителей, которые умеют говорить правду. НАТО обязано быть врагом России в её нынешнем виде. Иначе нет ни малейшего смысла в существовании этого союза. Других врагов на земле у Европы нет. Ну еще Иран, Северная Корея. Но это всё производные от России, её отрыжка,
glotov 24 августа 2018 | 11:44
Любопытно. А кто является врагом НАТО?
banyi3 24 августа 2018 | 11:46
glotov: А кем они являются? Друганами? ))
kryimzdick 24 августа 2018 | 11:59
banyi3: а если Нато враги, зачем им газ поставлять?
neyexo 24 августа 2018 | 12:15
kryimzdick:
культурный покупатель, в отличие от Китая
с такими приятно общаться (на тему газа)
холодов боится, уголь не хочет жечь (принципы)
glotov 24 августа 2018 | 12:22
kryimzdick: Чтобы внести разброд в стан врага!
navsegda 24 августа 2018 | 12:18
glotov: Почитай устав , он в открытом доступе
tvitov66 24 августа 2018 | 12:35
navsegda: вы желаете невозможного - ватники воспринимают мир только через иглу останкинской полукопчёной
indeezjoe 24 августа 2018 | 11:53
"Европа и НАТО - не враг России" - сказала фрау Меркель, нервно озираясь... В это же время в России стартовали масштабные российско-китайские войсковые учения...
;-))
eternity88 24 августа 2018 | 12:16
indeezjoe: и ты давай учись, не теряя времени. Когда путинские банки отключат от доллара, на горбушку придется эти новости про учения и намазывать. Сыра не будет даже из пальмового масла и даже по карточкам. Верной дорогой Россию предводитель ваш ведёт - ровно туда, где совок и кончился.
А насчёт друзей-врагов что вам, баранам, по телеку покажут, то и будете считать "своим мнением". При "алкаше-Ельцине" хоть и жили трудно, Бориса Николаевича не особо жаловали, а США аж прям любили - 72% россиян в 1997-м Америка нравилась. А сейчас картинку для укрепления потрескивающей из-за проблем в экономике и социалке под путинской жопой табуретки обратная - и вот уже 64% "вас" Америку врагом уже "считают", как вам это и диктуют по зомбоящику и прочим подаремлевским СМИ.
novyrusich 24 августа 2018 | 12:40
indeezjoe: учения на Даманском проводятся? Или это теперь китайская территория, а Китай предпочитает на российской, да? осваивает будущий театр военных действий, как немцы в 1933 г.
До НАТО Китаю далеко, дружок, а с Россией граница очень длинная. И претензии у Китая большие. так что показывайте ему будущий театр военных действий. Пусть осваивает.