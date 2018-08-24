Сменился посол России в Белоруссии. Вместо Александра Сурикова, который проработал на это посту с 2006 года, дипмиссию будет возглавлять Михаил Бабич. Он соответственно освобождён от должности полпреда президента в Приволжском округе.

Сегодня на встрече с президентом Бабич сказал, что круг своих задач уже знает.

Напомним, что кандидатуру Бабича на пост посла на Украине предлагали 2 года назад, но власти в Киеве заявили что он связан со спецслужбами, и не согласились.