Порошенко: Украина должна сделать свою независимость необратимой
Украина должна сделать свою независимость необратимой и исключить возможность возвращения в зону российского влияния. Об этом заявил Пётр Порошенко, выступая на военном параде в Киеве. По его словам, Украина разрывает все оковы, которые связывают её с Российской империей, с Советским Союзом. Порошенко подтвердил, что внесёт в Верховную Раду законопроект, который закрепляет в Конституции курс на вступление в НАТО.
Сегодня отмечается 27 годовщина независимости Украины. В Киеве проходит самый масштабные за последние годы военный парад.
Комментарии16
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proxxit 24 августа 2018 | 11:35
Гений Ельцина и Кравчука сделал украинцев дешёвой рабочей силой, людьми 2-го сорта...
cattt 24 августа 2018 | 11:37
Украина, скатертью тебе дорога в НАТО!!!
kryimzdick 24 августа 2018 | 11:39
cattt: С праздником, братья-украинцы!
putn_pnh 24 августа 2018 | 12:08
proxxit: А гений Пу делает из россиянцев 3 сорт. Тоже не брак.
ukraminadozemljudobrjt 24 августа 2018 | 11:37
К Нату надо подкрадываться прячась в высокой траве, а то спугнете голожопые.
lager23 24 августа 2018 | 11:38
Кремлеботы, начинайте выть, хохлы нас не любят, а любят нату!
ukraminadozemljudobrjt 24 августа 2018 | 11:39
lager23: В нату ао каклах не знают.
nikolaitschi 24 августа 2018 | 11:40
Измененную конституцию, можно менять бесконечно. Больше правды, открытости и честности. А дальше решит бог.
cromwel 24 августа 2018 | 11:48
Это не Порошенко а Вован решать будет
pontifig 24 августа 2018 | 12:03
cromwel: ужо отрешался. НАВСЕГДА
za_stalina 24 августа 2018 | 11:59
Мда. Допрыгались. Я не понял это теперь першинги под Воронежем? о чем там наши думают? И что мы собрались диктовать миру когда США уже у кремля ракеты поставилИ!
i_c_e 24 августа 2018 | 12:01
По сути — верно. А вот про упоминание НАТО в конституции — зря. Мало ли как военные альянсы трансформироваться в будущем могут.
indeezjoe 24 августа 2018 | 12:03
Одной из самых страшных российских оков является газовый транзит через Украину... С нетерпением ждем разрыва. Кстати, Гройсман уже анонсировал очередное повышение цены на газ по требованию МВФ. Ось такая нэзалежнисть....
Да, и если убрать из парада в Киеве всю советскую технику, то останется пара хаммеров и самодельный неработающий как бы танк...
;-))
tks 24 августа 2018 | 12:33
indeezjoe: Так откажитесь от этого транзита, постройте в обход, что вам мешает? Железку построили, постройте и трубу ;))) тем более, Тимченко с Ротенбергами, как генподрядчики, на этой стройке уверенно заработают ;)))
tks 24 августа 2018 | 12:38
indeezjoe: А в ПутоРейхе техника не вся советская или на советских технологиях основанная? Ах, да, бтр "Каратель" - уже полностью времен Путина разработка, точно.
tks 24 августа 2018 | 12:27
Молодец Путин!
Добился всё-таки своего: НАТО окружает и с Украиной вдребезги разосрался!
Всё правильно, сделал! Даже Гитлеру русских с украинцами поссорить не удалось, а у КрысоГнома получилось!