Бывший футболист «Спартака» Алексей Парамонов скончался минувшей ночью на 94-м году жизни…

Алексей Парамонов был старейшиной отечественного футбола. Его дебют в столичной команде «Старт» должен был состояться 22 июня 1941 года. Но помешала война, По окончании которой Парамонов выступал за ВВС, но главной его командой стал столичный Спартак. В составе красно-белых Парамонов провел 13 сезонов, и стал четырехкратным Чемпионом СССР. В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне.

По завершении карьеры работал тренером с юношескими и молодежными командами Советского союза, а также за рубежом. Трудился в Федерации футбола страны, Возглавлял Комитет ветеранов РФС.

Отметим, что пару недель назад, когда состояние Алексея Парамонова ухудшилось, ветерана навестили в больнице футболисты московского Спартака.