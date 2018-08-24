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11:06, 24 августа 2018

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в центре Москвы, не был связан с экстремистами

По данным следствия, 30-летний Ренат Кунашев до этого не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
О том, что на данный момент известно о происшествии, расскажет Евгений Снегов.

«Установить причины произошедшего сейчас все еще крайне затруднительно» — признал в беседе с «Интерфаксом» осведомленный источник. На учете злоумышленник не состоял, к уголовной ответственности ранее не привлекался, о его связях с бандподпольем также ничего неизвестно. Собеседник агентства добавил, что Кунашев увлекался исламом, но следствию еще только предстоит установить, придерживался ли он традиционной формы этой религии.
Инцидент со стрельбой произошел накануне вечером на улице Сивцев Вражек в центре Москвы. Мужчина открыл огонь по полицейским и был ранен ответным огнем, после чего умер в больнице. По разным данным, он стрелял из травматического пистолета или автоматического пистолета Стечкина. В результате пострадал один сотрудник полиции.
Кунашев – уроженец Кабардино-Балкарии, в Москву он отправился на заработки. Его мать рассказала Telegram-каналу Mash, что в последнее время у мужчины не было работы и денег.

Среди версий нападения рассматривается попытка завладеть табельным оружием полицейского, хулиганские побуждения или неадекватное поведение.

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