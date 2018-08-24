В Вильнюсе сегодня открывается сквер имени Бориса Немцова
Решение о переименовании сквера в Вильнюсе было принято городским советом 23 мая этого года.
Открытие сквера имени Бориса Немцова в Вильнюсе – это большая честь для России, считает депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.
Ранее именем Бориса Немцова была названа площадь перед посольством России в Вашингтоне.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 11:08
Название географических объектов по всему миру именем выдающегося российского политика и общественного деятеля - это честь и для России, и для россиян.