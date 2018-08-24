В Вильнюсе сегодня открывается сквер имени Бориса Немцова

Решение о переименовании сквера в Вильнюсе было принято городским советом 23 мая этого года.

Открытие сквера имени Бориса Немцова в Вильнюсе – это большая честь для России, считает депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Ранее именем Бориса Немцова была названа площадь перед посольством России в Вашингтоне.