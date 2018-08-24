Бывший полпред президент в Приволжском округе Михаил Бабич назначен российским послом в Белоруссии

Он сменил на этом посту Александра Сурикова, который руководил дипмиссией в течение 12 лет.

У Бабича большой послужной список. В своё время он работал в администрациях Чечни, Ивановской и Московской областей. Был депутатом Госдумы. Ещё 2 года назад его хотели назначить послом в Киеве, но власти Украины не согласились, заявляя о связях Бабича со спецслужбами.

Это будет не самая легкая работа, поскольку сейчас между странами есть напряжение в таможенной сфере, — сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин.

Также Константин Затулин подчеркнул, что смена посла не связана с какой-либо сменой курса в отношениях с Белоруссией. Посла заменили в связи с тем, что предыдущий глава дипмиссии провел там уже много лет, — отметил директор института стран СНГ.