Глава МИД Литвы не считает открытие сквера имени Немцова у посольства в Вильнюсе вмешательством в дела России

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс не считает открытие сквера имени Бориса Немцова у российского посольства в Вильнюсе вмешательством во внутренние дела России. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

В Вильнюсе сегодня открывается сквер имени Бориса Немцова. Решение принял городской совет Вильнюса. Ранее российское посольство отреагировало на решение муниципального совета Вильнюса, что это является вмешательством во внутренние дела России.

«Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России, так что как называть скверы этим занимается муниципалитет. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время, и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем. Поскольку это тоже олицетворяет тех россиян, которые верят в будущее открытой демократической страны, и они имеют для этого причины, и имеют смелость, и рискуют удобной жизнью и жизнью вообще, и они достойны уважения», — сказал Л.Линкявичюс.

«Борис Немцов как молодой, демократический, способный политик — ведь он занимал высокие должности в правительстве — он понимал, что такое свобода, понимал, что такое уважение прав других государств. Так что тут говорить о каких-то негативных моментах очень сложно. Но если Россия так воспринимает, что это обидно, это сегодня так, но этого не будет в будущем», — отметил он.

Вильнюс должен стать вторым городом, который увековечит память об убитом российском оппозиционере, в конце февраля в Вашингтоне отрезок улицы у посольства России был назван именем Б.Немцова.