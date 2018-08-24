Глава МИД Литвы не считает открытие сквера имени Немцова у посольства в Вильнюсе вмешательством в дела России
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс не считает открытие сквера имени Бориса Немцова у российского посольства в Вильнюсе вмешательством во внутренние дела России. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
В Вильнюсе сегодня открывается сквер имени Бориса Немцова. Решение принял городской совет Вильнюса. Ранее российское посольство отреагировало на решение муниципального совета Вильнюса, что это является вмешательством во внутренние дела России.
«Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России, так что как называть скверы этим занимается муниципалитет. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время, и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем. Поскольку это тоже олицетворяет тех россиян, которые верят в будущее открытой демократической страны, и они имеют для этого причины, и имеют смелость, и рискуют удобной жизнью и жизнью вообще, и они достойны уважения», — сказал Л.Линкявичюс.
«Борис Немцов как молодой, демократический, способный политик — ведь он занимал высокие должности в правительстве — он понимал, что такое свобода, понимал, что такое уважение прав других государств. Так что тут говорить о каких-то негативных моментах очень сложно. Но если Россия так воспринимает, что это обидно, это сегодня так, но этого не будет в будущем», — отметил он.
Вильнюс должен стать вторым городом, который увековечит память об убитом российском оппозиционере, в конце февраля в Вашингтоне отрезок улицы у посольства России был назван именем Б.Немцова.
Комментарии8
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danko1 24 августа 2018 | 10:42
Настоящая Россия и россияне благодарны Литве за увековечивание памяти Немцова.
А то, что это так возмущает Россию, которая Путин, говорит только о том, кто причастен к этому преступлению, даже если прямого указания не было.
parasuk_ 24 августа 2018 | 10:47
danko1: Вряд ли кучку некрофилов, робко жмущихся друг к другу на Москворецком мосту можно назвать настоящей Россией :)
aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 11:00
parasuk_: Конечно настоящая Россия это Вова, будущий грабитель пенсионеров, экономическая пустышка страны и главный коррупционер государства. Ну кто как не он настоящая России, к Володину не ходи. Думается, что это не только моё мнение, но за исключением портянок и всей остальной части населения.
proxxit 24 августа 2018 | 10:43
Неплохо бы, в Литве открыть сквер евреям, которым литовцы проламывали черепа в соревновании с латышами и эстонцами по дежыдизации Прибалтики...
parasuk_ 24 августа 2018 | 10:55
proxxit: Вроде как племя соломоново собирается получить с литвы компенсацию за холокост. Лет 5 назад был забавный случай. Некий житель израила предъявил литве облигации, выпущенные магистратам вильнюса во время немецкой оккупации. Аргументировал просто: раз вы считаете немецкую оккупацию освобождением и борьбой за независимость, то должны признать и долговые обязательства. Вроде бы жмудь все выплатила.
lion64__2 24 августа 2018 | 10:46
"Страна", где презилентом бывшая валютная простите,утка и по совместительству агент КГБ, достойна иметь у себе "немцово-дурицкий сортир" как место сходняков либерастов и демшизы
y3emen1 24 августа 2018 | 10:50
по крайней мере с заказчиками убийства ситуация в мире проясняется
proxxit 24 августа 2018 | 10:56
y3emen1:
Полуеврей Немцов как то призывал голосовать за Путина - за что и огрёб от своих либерастических дружков и заокеанских хозяев..., хотя некоторые считают, что престарелого кобелька "русской демократии" заказала родня, чтобы наворованное Борей не досталось киевской шлюшке.