Пятикратное превышение допустимого уровня сероводорода зафиксировано на юго-востоке Москвы
Это прежде всего Печатники, сообщает Мосэкомониторинг. Загрязнение воздуха фиксируется в этом районе летом не впервые. Специалисты подчёркивают, что данное превышение уровня сероводорода не опасно для здоровья людей.
Комментарии7
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sm59 24 августа 2018 | 10:38
Кто-то перебздел ...
То ли про санкции наслушался,
то ли посмотрел военный парад в Киеве ...
ihor_syvoryj 24 августа 2018 | 10:54
Как там в поэзии?
А смрад Ачечества нам сладок и приятен?
Это, увожаемыа мАсквичи, от Собянкина, дышите глубже!
aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 10:54
Сколько платят этим " специалистам"? И не хотят ли эти "специалисты" переселиться поближе к источнику благотворного газа?
y3emen1 24 августа 2018 | 11:00
представляю, как завоняет 9 сентября
y3emen1 24 августа 2018 | 11:02
это надо же "пятикратное превышение допустимого уровня не опасно..." круто
julia_dvoriki 24 августа 2018 | 11:05
Перед выборами сероводорода будет больше. С помощью этого газа можно подавить волю человека, его способность самостоятельно мыслить. Ходите по красивым бордюрам, дорогие москвичи, и ни о чем не думайте. Кстати, сероводород ещё и притупляет все чувства человека: зрение, обоняние и пр. Зачем вам на выборах зрение? Они поставят за вас галочку, не волнуйтесь. Сероводород воздействует на нервную систему даже в небольших количествах. Не зря одно из предвыборных обещаний Собянина: больше диспансеров, поликлиник и психбольниц.
aleksei123m 24 августа 2018 | 11:10
Да, спасибо, ощутил. Спасибо Воробьеву, Собянину и лично тов. Путину.
Это вам не бомбы кидать, здесь работать надо.