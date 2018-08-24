Новое видео пыток заключенных в Ярославской колонии показывает, что об избиениях знало тюремное начальство
Об этом рассказала «Эху Москвы» автор публикации в «Новой газете» Ольга Боброва.
Ольга Боброва сказала, что после обнародования видео в «Новой газете» должны быть возбуждено новые дела против тюремщиков.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 24 августа 2018 | 10:37
Самое страшное, что это происходит не только во всех колониях, но и в СИЗО, в отделениях полиции при задержании людей, даже не совершавших никакого преступления.
Преступный режим действует преступными методами всюду.
vaka257 24 августа 2018 | 10:40
Садизм -это одна из скреп нынешнего режима...
rom8883 24 августа 2018 | 10:54
Я думаю что начальство , что выше тюремного начальства, тоже всё это знало.
venq 24 августа 2018 | 10:57
помимо избиений уже и публикации о них начали входить в привычку. :(
venq 24 августа 2018 | 10:58
примерно навальновским о коррупции...
cromwel 24 августа 2018 | 11:11
Ну надо же, а я думал они в полном неведение. У нас в глобальном масштабе главный так всю страну насилует