Пожар в кемеровском центре «Зимняя вишня» из-за светодиодного светильника, который затопило водой с протекающей крыши

Защита от короткого замыкания не сработала, так как была неисправна или же вовсе не установлена. Как пишет «Коммерсантъ», к такому выводу пришли независимые эксперты. Они изучили несколько десятков мешков с обгоревшим электрооборудованием.

Пожар унёс жизни 60 человек. В основном это были дети.