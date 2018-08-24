Пожар в кемеровском центре «Зимняя вишня» из-за светодиодного светильника, который затопило водой с протекающей крыши
Защита от короткого замыкания не сработала, так как была неисправна или же вовсе не установлена. Как пишет «Коммерсантъ», к такому выводу пришли независимые эксперты. Они изучили несколько десятков мешков с обгоревшим электрооборудованием.
Пожар унёс жизни 60 человек. В основном это были дети.
Комментарии3
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kryimzdick 24 августа 2018 | 10:43
У всей страны крыша потекла.
ostapbey 24 августа 2018 | 10:49
Следствие окончено.
Осталось подобрать из мешка подходящий светодиодный светильник...
Даже..
ihor_syvoryj 24 августа 2018 | 10:57
... потому что в кузнице не было гвоздя...