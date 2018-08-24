В МИДе впервые признали, что Москва не может ответить на санкции США со «стопроцентной зеркальностью»

По словам зам.главы ведомства Сергея Рябкова, Россия не может тягаться с Соединёнными Штатами в экономике, так как у нас разные весовые категории. В интервью журналу «Международная жизнь» он подчеркнул, что Москва намеренно оставляет неопределённость в вопросе об ответных мерах. В конечном итоге решение принимает президент.