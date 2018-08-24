Z Архив новостей новости
5 28 6 2362
10:31, 24 августа 2018

В МИДе впервые признали, что Москва не может ответить на санкции США со «стопроцентной зеркальностью»

По словам зам.главы ведомства Сергея Рябкова, Россия не может тягаться с Соединёнными Штатами в экономике, так как у нас разные весовые категории. В интервью журналу «Международная жизнь» он подчеркнул, что Москва намеренно оставляет неопределённость в вопросе об ответных мерах. В конечном итоге решение принимает президент.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

danko1 24 августа 2018 | 10:35

Кремль в очередной раз на санкции ответит бомбежкой по Воронежу, т.е. по россиянам.
Больше ему отвечать нечем.

proxxit 24 августа 2018 | 10:37

danko1:

Либерастия постаралась на ниве уничтожения экономики и ты - воровка, обкрадывавшая стариков, больных и детей со своей подельницей Старовойтовой тоже приложила к этому дело...

ostapbey 24 августа 2018 | 10:46

proxxit: может ты федерастам будешь свои услуги предлагать за полцены??
Со скидкой хоть но будет у тебя хоть прическа в порядке после вылизывания импотентами России!!

danko1 24 августа 2018 | 10:52

ostapbey: Интересно, этот идиот по собственному желанию постоянно пишет враньё полное о Старовойтовой, или ему такое указание в Конторе выдали?
Опровержение о якобы найденных деньгах у Старовйтовой, что было опубликовано в статье неизвестного автора, координат которого даже в редакции Комсомолки не было, а главный редактор "случайно" просто на столе её нашел, было сразу в суде опровергнуто.
А в ФСБ даже вопросов о деньгах не задавали, хотя было им известно, что я последняя видела, что у неё в сумке, т.к. клала туда папку с документами, по которым с обличением о преступлениях в питерском порту она должна была выступить по питерскому ТВ, для чего туда и поехала.

alex_0049 24 августа 2018 | 10:37






.....всё это доказывает мой предыдущий комментарий..............



master_superanalitik 24 августа 2018 | 10:47


Русский народ - это народ-победитель, а потому все остальные страны горько плачут и рыдают, что не смогли построить у себя Империю. Я лично видел как плакали шведы у памятника Петру Первому, ибо после Полтавы шведы перестали быть Империей. Я видел как плакали французы и поляки у стен Московского Кремля, ибо и те и другие были в нем. Я видел как плакали немецкие туристы в Волгограде-Сталинграде. Я видел как плакали евреи возле стены Плача, так как до Сирии они летали где хотели, а теперь только с разрешения русских. Россия была есть и будет Империей. У нас для этого есть всё, в том числе и самое современное оружие. Так как русский народ - это народ-победитель, то у этого народа есть право и обязанность защищать свою Родину. При чем защищать должны и обязаны все граждане России, в том числе либералы, гомики, правозащитники, педики, проститутки, продажные журналисты, атеисты, сектанты, либерторианцы, русофобы и прочая шваль. Но даже если эти бессовестные люди и засранцы не захотят защищать интересы любимой Родины, то это не беда. Им будет предоставлена возможность защищать любимую Родину в штрафной роте. Но у многих русофобов на этот случай куплены медицинские справки о состоянии здоровья и якобы невозможности служить в Российской Армии. В этом случае таким товарищам которые нам вовсе не товарищи должны быть предоставлены персональные джихад-автомобили с дистанционным управлением, чтобы эти автомобили можно было взорвать на позициях противника вместе с их содержимым. Поэтому словам о миролюбии НАТО мы не верим! Наш джихад-автомобиль находится на запасном пути.
А страны Дикого Запада пусть изобретают велосипед, энергосберегающий холодильник и телевизор. Россия была есть и будет Третьим Римом, а четвертому в Вашингтоне не бывать!

lager23 24 августа 2018 | 11:01

master_superanalitik: защищать должны и обязаны все граждане России, в том числе либералы, гомики, правозащитники, педики, проститутки, продажные журналисты, атеисты, сектанты, либерторианцы, русофобы и прочая шваль.
///////
Почему вы не упомянули параноидальный шизофреников... личная скромность или " белый билет" в кармане?

voenpes 24 августа 2018 | 11:09

master_superanalitik: Психиатра давно посещали? Пора.

vilingrad 24 августа 2018 | 10:37

2002 — Путин обеспокоен скачком цен на бензин.
2004 — Путин против спекулятивных цен на бензин.
2005 — Путин недоволен ростом цен на бензин.
2006 — "Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин", — считает Путин.
2007 — Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин.
2008 — Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин.
2009 — Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года.
2010 — Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие.
2011 — Путин заинтересовался ценами на бензин.
2011 — Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор.
2011 — Путин пообещал "надавать по рукам" за высокие цены на бензин.
2013 — "этом году время бороться с ценами на бензин ещё не пришло", — подытожил В Путин...
2014 — Путин удивлен: "...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!)"
2016 — Путин подписал закон о увеличении акцизов на бензин.

alexsokol777 24 августа 2018 | 11:11

vilingrad:

Странно, что в нищем бандеростане бензин в 2 раза дороже, чем в России.

sab171 24 августа 2018 | 10:37

ну, этот ответит, нам санкции только на пользу и 76% поддержат на потеху всему миру.

sedoi63 24 августа 2018 | 10:37

Видимо это было сказано в минуты просветления, которое иногда у них наступает между приемами доз аргентинского кокаина?

democ 24 августа 2018 | 10:38

Осталось признаться что "Мы" - никто, ни в мировой экономике, ни в мировой политике. И это признание не за горами.

auckland 24 августа 2018 | 10:47

democ:Нет.Россия-один из значимых факторов мировой политики.Больше,чем Китай.

(комментарий скрыт)

putin_itogy 24 августа 2018 | 10:41

А что тогда так салупается ваш сварливый старикашка..
И гадит по всему миру.
Уймите своего пенсионера, иначе лишите будущего своих внуков.
А как хотите, хоть табакеркой..

gригорьич 24 августа 2018 | 10:41

намеренно оставляет неопределённость
==========
Сказал бы уже «блефует

platonnekafrin 24 августа 2018 | 10:42

Уж в кои веки скажем миру правду. И снова, и опять зеркальность не выйдет у нас в сто процентов, она выйдет обычной - мутной, кривой и, разумеется, сокрушительной ... для Воронежа.

sbk 24 августа 2018 | 10:48

Признание очевидно объективного факта - это героизм.

aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 10:50

В переводе на простой Русский Рябков сказал, что Вова просто слабак перед Трампом. Вове вместе с портянками остаётся только умыться и забиться в угол. Вон Димоня уже спрятался.

niknov 24 августа 2018 | 10:51

Кишка тонка. А говорили санкции нам на пользу.

plank1957 24 августа 2018 | 10:52

Долго же доходила сия нехитрая мудрость до наших, якобы, дипломатов.

lager23 24 августа 2018 | 10:56

Россия не может тягаться с Соединёнными Штатами в экономике, так как у нас разные весовые категории.
///////
Рябков совершил путерастическое предательство ватных идеалов!

eduard53 24 августа 2018 | 10:58

Самое время теперь на зеркало попенять ...

timwlad86 24 августа 2018 | 10:58

В МИДе впервые признали, что Москва не может ответить на санкции США со «стопроцентной зеркальностью»
По словам зам.главы ведомства Сергея Рябкова, Россия не может тягаться с Соединёнными Штатами в экономике, так как у нас разные весовые категории. В интервью журналу «Международная жизнь» он подчеркнул, что Москва намеренно оставляет неопределённость в вопросе об ответных мерах. В конечном итоге решение принимает президент.
-------------
Надобно делать то,что выгодно национальным интересам России как государства.
И как прежде подписывать договоры типа Робентроп-Молотов со всеми странами ,тем более если представители стран НАТО постоянно как Чемберлены вопят о том ,что они обеспечивают мир Европе и всему миру и они не есть угроза как и Гитлер ранее при Чемберлене, который в засол любил Гитлера и сдавал ему всю Европу ради мира на земле.
Так что запад завёл старую шарманку напяливая на западных волчар овечьи шкуры.
Не стоит забывать,по Европе в странах Евросоюза бродит ни кем не оформленные и нигде не нашедшие кров больше миллиона мигрантов .
Это реальная угроза партизанской войны в Европе,так как этих беспризорных мигрантов подберёт и организует организованная преступность.
Ну а грабить будут тех кто побогаче.
России как и в 1930тых придётся устраивать политические манёвры проводя индустриализацию страны своими силами ведя как и в тех годах полномасштабную экономическую войну против запада.
Евросоюз не сможет объединить региональные государства для осуществления кого либо проекта.
Так правит ими многопартийная феодальная система где у каждого свой интерес и при этом чтобы ни хрена не делать самому.
Вот теперь пусть Германия и Франция попробует без гитлеровской прусской с палки добиться чево нибудь в Европе не имея суворовых и кутузовых в холуях.

yuriykyvich 24 августа 2018 | 11:02

Уж "одними помидорами", как Турция, они точно не отделаются!

tks 24 августа 2018 | 11:06

Неужели у кремлинов кишки завернуло?

aleksei123m 24 августа 2018 | 11:07

Ну почему нечем?
Кроме Воронежа еще масса городов и сел по которым можно отбомбится.

cromwel 24 августа 2018 | 11:09

Не то что со стопроцентной зеркальностью, а вообще никак не может. Экономику пахан разрушил и страна села в лужу. А он все в ракеты играет и трясет бусами как попуас

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 134 6 8553 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 137 6 11552 22.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украине сегодня 27. Дышит или не дышит? Что ждёт Украину? Не знаю, как и не знаю, что ждёт Россию. Вместе нам больше не быть и не надо себя тешить иллюзиями…

5 164 6 14378 07:35
Kукраина, политика, крым, рф, общество, власть, конфликты, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Мэр и лампочки Но ничего этого нет, никакой альтернативы нет. Поэтому, плитка будет, потому что Собянин решил, что так будет хорошо. И стоянки будут собянинские, ремонт собянинский и реконструкции пятиэтажек будут собянинские….

5 111 6 24198 17.08
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 78 6 8289 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 183 6 19555 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 180 6 19371 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

От «киндер-сюрприза» до Героя России Как Сергей Кириенко стал главным политическим менеджером страны…

5 43 6 16675 17.08
Kполитика, власть, мнения, общество
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 79 6 9407 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

+ На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» Пострадавших нет…

5 109 6 14182 23.08
8читать ;смотреть
Kкурск, техника, происшествия, видео, события
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6710 20.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 245 6 32743 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Илья Булавинов главный редактор газеты «Ведомости»

Считаю оскорбления и нападки на моих коллег низостью Полагаю, что нападки Алексея Навального являются попыткой втянуть редакцию в его личные и политические разборки с Демьяном Кудрявцевым…

5 59 6 8019 23.08
Kнавальный, сми, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Свободу Сергею Удальцову! Власти долго думали и искали повод, чтобы его задержать. А когда не нашли, — посадили просто так, вообще без повода, за давно прошедшую акцию…

5 71 6 9828 23.08
Kполитика, удальцов, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Кое-что о «немногих деловых СМИ, считающих себя приличными изданиями» И ведь даже без расстрелов обошлось. Никто с пистолетом у виска не стоит. Не сомневаюсь, что и указаний о цензуре на летучках никто не даёт. «Они сами всё поняли»...

5 222 6 67817 17.08
Kжурналистика, сми, общество, мнения
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 45 6 6571 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи

Популярное за неделю

Новости

Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы Ранее стало известно, что премьер-министр уже 9 дней не появляется на запланированных мероприятиях…

5 18 6 29715
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 175 6 133926 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 137 6 11552 22.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 33 6 517644 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 259 6 129369 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7204038
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3627484

Сегодня в эфире