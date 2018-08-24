В МИДе впервые признали, что Москва не может ответить на санкции США со «стопроцентной зеркальностью»
По словам зам.главы ведомства Сергея Рябкова, Россия не может тягаться с Соединёнными Штатами в экономике, так как у нас разные весовые категории. В интервью журналу «Международная жизнь» он подчеркнул, что Москва намеренно оставляет неопределённость в вопросе об ответных мерах. В конечном итоге решение принимает президент.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 24 августа 2018 | 10:35
Кремль в очередной раз на санкции ответит бомбежкой по Воронежу, т.е. по россиянам.
Больше ему отвечать нечем.
proxxit 24 августа 2018 | 10:37
danko1:
Либерастия постаралась на ниве уничтожения экономики и ты - воровка, обкрадывавшая стариков, больных и детей со своей подельницей Старовойтовой тоже приложила к этому дело...
ostapbey 24 августа 2018 | 10:46
proxxit: может ты федерастам будешь свои услуги предлагать за полцены??
Со скидкой хоть но будет у тебя хоть прическа в порядке после вылизывания импотентами России!!
danko1 24 августа 2018 | 10:52
ostapbey: Интересно, этот идиот по собственному желанию постоянно пишет враньё полное о Старовойтовой, или ему такое указание в Конторе выдали?
Опровержение о якобы найденных деньгах у Старовйтовой, что было опубликовано в статье неизвестного автора, координат которого даже в редакции Комсомолки не было, а главный редактор "случайно" просто на столе её нашел, было сразу в суде опровергнуто.
А в ФСБ даже вопросов о деньгах не задавали, хотя было им известно, что я последняя видела, что у неё в сумке, т.к. клала туда папку с документами, по которым с обличением о преступлениях в питерском порту она должна была выступить по питерскому ТВ, для чего туда и поехала.
alex_0049 24 августа 2018 | 10:37
.....всё это доказывает мой предыдущий комментарий..............
master_superanalitik 24 августа 2018 | 10:47
Русский народ - это народ-победитель, а потому все остальные страны горько плачут и рыдают, что не смогли построить у себя Империю. Я лично видел как плакали шведы у памятника Петру Первому, ибо после Полтавы шведы перестали быть Империей. Я видел как плакали французы и поляки у стен Московского Кремля, ибо и те и другие были в нем. Я видел как плакали немецкие туристы в Волгограде-Сталинграде. Я видел как плакали евреи возле стены Плача, так как до Сирии они летали где хотели, а теперь только с разрешения русских. Россия была есть и будет Империей. У нас для этого есть всё, в том числе и самое современное оружие. Так как русский народ - это народ-победитель, то у этого народа есть право и обязанность защищать свою Родину. При чем защищать должны и обязаны все граждане России, в том числе либералы, гомики, правозащитники, педики, проститутки, продажные журналисты, атеисты, сектанты, либерторианцы, русофобы и прочая шваль. Но даже если эти бессовестные люди и засранцы не захотят защищать интересы любимой Родины, то это не беда. Им будет предоставлена возможность защищать любимую Родину в штрафной роте. Но у многих русофобов на этот случай куплены медицинские справки о состоянии здоровья и якобы невозможности служить в Российской Армии. В этом случае таким товарищам которые нам вовсе не товарищи должны быть предоставлены персональные джихад-автомобили с дистанционным управлением, чтобы эти автомобили можно было взорвать на позициях противника вместе с их содержимым. Поэтому словам о миролюбии НАТО мы не верим! Наш джихад-автомобиль находится на запасном пути.
А страны Дикого Запада пусть изобретают велосипед, энергосберегающий холодильник и телевизор. Россия была есть и будет Третьим Римом, а четвертому в Вашингтоне не бывать!
lager23 24 августа 2018 | 11:01
master_superanalitik: защищать должны и обязаны все граждане России, в том числе либералы, гомики, правозащитники, педики, проститутки, продажные журналисты, атеисты, сектанты, либерторианцы, русофобы и прочая шваль.
///////
Почему вы не упомянули параноидальный шизофреников... личная скромность или " белый билет" в кармане?
voenpes 24 августа 2018 | 11:09
master_superanalitik: Психиатра давно посещали? Пора.
vilingrad 24 августа 2018 | 10:37
2002 — Путин обеспокоен скачком цен на бензин.
2004 — Путин против спекулятивных цен на бензин.
2005 — Путин недоволен ростом цен на бензин.
2006 — "Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин", — считает Путин.
2007 — Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин.
2008 — Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин.
2009 — Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года.
2010 — Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие.
2011 — Путин заинтересовался ценами на бензин.
2011 — Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор.
2011 — Путин пообещал "надавать по рукам" за высокие цены на бензин.
2013 — "этом году время бороться с ценами на бензин ещё не пришло", — подытожил В Путин...
2014 — Путин удивлен: "...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!)"
2016 — Путин подписал закон о увеличении акцизов на бензин.
alexsokol777 24 августа 2018 | 11:11
vilingrad:
Странно, что в нищем бандеростане бензин в 2 раза дороже, чем в России.
sab171 24 августа 2018 | 10:37
ну, этот ответит, нам санкции только на пользу и 76% поддержат на потеху всему миру.
sedoi63 24 августа 2018 | 10:37
Видимо это было сказано в минуты просветления, которое иногда у них наступает между приемами доз аргентинского кокаина?
democ 24 августа 2018 | 10:38
Осталось признаться что "Мы" - никто, ни в мировой экономике, ни в мировой политике. И это признание не за горами.
auckland 24 августа 2018 | 10:47
democ:Нет.Россия-один из значимых факторов мировой политики.Больше,чем Китай.
putin_itogy 24 августа 2018 | 10:41
А что тогда так салупается ваш сварливый старикашка..
И гадит по всему миру.
Уймите своего пенсионера, иначе лишите будущего своих внуков.
А как хотите, хоть табакеркой..
gригорьич 24 августа 2018 | 10:41
намеренно оставляет неопределённость
==========
Сказал бы уже «блефует
platonnekafrin 24 августа 2018 | 10:42
Уж в кои веки скажем миру правду. И снова, и опять зеркальность не выйдет у нас в сто процентов, она выйдет обычной - мутной, кривой и, разумеется, сокрушительной ... для Воронежа.
sbk 24 августа 2018 | 10:48
Признание очевидно объективного факта - это героизм.
aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 10:50
В переводе на простой Русский Рябков сказал, что Вова просто слабак перед Трампом. Вове вместе с портянками остаётся только умыться и забиться в угол. Вон Димоня уже спрятался.
niknov 24 августа 2018 | 10:51
Кишка тонка. А говорили санкции нам на пользу.
plank1957 24 августа 2018 | 10:52
Долго же доходила сия нехитрая мудрость до наших, якобы, дипломатов.
lager23 24 августа 2018 | 10:56
Россия не может тягаться с Соединёнными Штатами в экономике, так как у нас разные весовые категории.
///////
Рябков совершил путерастическое предательство ватных идеалов!
eduard53 24 августа 2018 | 10:58
Самое время теперь на зеркало попенять ...
timwlad86 24 августа 2018 | 10:58
В МИДе впервые признали, что Москва не может ответить на санкции США со «стопроцентной зеркальностью»
По словам зам.главы ведомства Сергея Рябкова, Россия не может тягаться с Соединёнными Штатами в экономике, так как у нас разные весовые категории. В интервью журналу «Международная жизнь» он подчеркнул, что Москва намеренно оставляет неопределённость в вопросе об ответных мерах. В конечном итоге решение принимает президент.
-------------
Надобно делать то,что выгодно национальным интересам России как государства.
И как прежде подписывать договоры типа Робентроп-Молотов со всеми странами ,тем более если представители стран НАТО постоянно как Чемберлены вопят о том ,что они обеспечивают мир Европе и всему миру и они не есть угроза как и Гитлер ранее при Чемберлене, который в засол любил Гитлера и сдавал ему всю Европу ради мира на земле.
Так что запад завёл старую шарманку напяливая на западных волчар овечьи шкуры.
Не стоит забывать,по Европе в странах Евросоюза бродит ни кем не оформленные и нигде не нашедшие кров больше миллиона мигрантов .
Это реальная угроза партизанской войны в Европе,так как этих беспризорных мигрантов подберёт и организует организованная преступность.
Ну а грабить будут тех кто побогаче.
России как и в 1930тых придётся устраивать политические манёвры проводя индустриализацию страны своими силами ведя как и в тех годах полномасштабную экономическую войну против запада.
Евросоюз не сможет объединить региональные государства для осуществления кого либо проекта.
Так правит ими многопартийная феодальная система где у каждого свой интерес и при этом чтобы ни хрена не делать самому.
Вот теперь пусть Германия и Франция попробует без гитлеровской прусской с палки добиться чево нибудь в Европе не имея суворовых и кутузовых в холуях.
yuriykyvich 24 августа 2018 | 11:02
Уж "одними помидорами", как Турция, они точно не отделаются!
tks 24 августа 2018 | 11:06
Неужели у кремлинов кишки завернуло?
aleksei123m 24 августа 2018 | 11:07
Ну почему нечем?
Кроме Воронежа еще масса городов и сел по которым можно отбомбится.
cromwel 24 августа 2018 | 11:09
Не то что со стопроцентной зеркальностью, а вообще никак не может. Экономику пахан разрушил и страна села в лужу. А он все в ракеты играет и трясет бусами как попуас