Правительство Москвы сегодня утвердит маршрут и дату проведения Велоночи

Это мероприятие вносит большой вклад в культурную жизнь столицы. Об этом ранее рассказал «Эху Москвы» основатель «Велоночи» Сергей Никитин.

Велоночь – это ночная велосипедная прогулка в сопровождении научных комментариев и музыки в прямой радиотрансляции, а также театральных перформансов и видеопроекций.