Правительство Москвы сегодня утвердит маршрут и дату проведения Велоночи
Это мероприятие вносит большой вклад в культурную жизнь столицы. Об этом ранее рассказал «Эху Москвы» основатель «Велоночи» Сергей Никитин.
Велоночь – это ночная велосипедная прогулка в сопровождении научных комментариев и музыки в прямой радиотрансляции, а также театральных перформансов и видеопроекций.
Комментарии1
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sim202_ 24 августа 2018 | 10:29
А культура тут каким боком?